Jacquin leva equipe do Ça-Va para conhecer seu restaurante em SP

Um dos desafios de Erick Jacquin na terceira temporada de Pesadelo na Cozinha foi transformar o Ça-Va, que tentava ser um bistrô francês, em algo que remetesse a França. Segundo o chef, que acabou comprando o restaurante após as gravações, o local era “feio e agradável” ao mesmo tempo, mas a comida não tinha nada do seu país de origem. Por isso, ele decidiu levar a equipe do estabelecimento para viver uma experiência que servisse de inspiração.

Assim, Jacquin convidou Seu Antonio e os funcionários do Ça-Va para conhecer o Président, seu restaurante, que fica na Rua da Consolação, em São Paulo. “Para quem não conhece, vocês vão se sentir um pouquinho na França”, avisou.

Jacquin contou que faz questão de sempre deixar a música francesa tocando no ambiente e que montou uma decoração de quadros que mostram sua história. “Toda a parede desse restaurante é minha vida”, disse o chef. Ele explicou ainda que desenhou a cozinha e que ali tem utensílios com mais de 20 anos.

Entre os pratos servidos estão vieira com creme azedo e caviar; pargo assado no forno com legumes e uma emulsão de gengibre; além de petit gâteau de chocolate e creme brulée.

Deu vontade? Assista ao vídeo e relembre como foi esse momento.

