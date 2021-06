Vídeo revelador de The Good Doctor com relacionamento inesperado pega fãs de surpresa

Um novo vídeo revelador da série The Good Doctor, que mostra um possível relacionamento inesperado, pegou os fãs de surpresa.

O novo vídeo foi compartilhado pela ABC nesta quarta-feira (2), por meio de uma postagem, na conta oficial da série no Instagram (ALERTA: Texto com spoilers).

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Nas imagens, é possível ver como a relação entre a Dr. Lim e um novo médico se aprofunda, rolando um beijo bem apaixonante.

Quarta temporada de The Good Doctor

Ainda de acordo com as informações, o episódio revelador foi liberado nos Estados Unidos. Na próxima semana, será o capítulo final (contamos todas as novidades neste link).

No Brasil, está disponível apenas a primeira parte da quarta temporada até o momento. Confira o vídeo divulgado no Instagram:

