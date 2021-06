Phoebe Dynevor é flagrada filmando segunda temporada de ‘Bridgerton’

Atriz foi flagrada pelo jornal britânico Daily Mirror enquanto gravava uma cena em rua de Londres.

O jornal britânico Daily Mail divulgou imagens inéditas da atriz Phoebe Dynevor filmando a segunda temporada de ‘Bridgerton’. Ela foi vista pela primeira vez, enquanto encarnava seu papel como Daphne, a Duquesa de Hastings, na Ranger’s House, em Greenwich, em Londres.

Phoebe foi vista com um vestido marfim e com luvas até o cotovelo, enquanto descia os degraus da casa dos Bridgertons e entrava em uma carruagem que esperava por ela. O vestido era repleto de bordados e tinha uma sobreposição delicada de tule. Além disso, ela estava com uma tiara no cabelo.

Próxima temporada sem o Duque de Hastings

No início deste ano, todos foram surpreendidos com a escolha do ator Regé Jean-Page. Ele não fará mais o papel do Duque de Hastings na segunda temporada de ‘Bridgerton’. Na primeira temporada, o ator britânico-zimbabuano fez o papel de Simon, o Duque de Hastings, um jovem solteiro e interessante, porém rebelde à estrutura social de casamentos arranjados da época imposta a partir dos bailes de debutantes em Londres da era regência inglesa.

O que fez com que muito se questionasse sobre o futuro da personagem de Phoebe Dynevor, seu par romântico na série. Porém, com a confirmação da segunda temporada, a Netflix já havia confirmado também que Phoebe estaria nos próximos episódios.

Sobre a segunda temporada de ‘Bridgerton’

A segunda temporada tem estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A previsão é de que seja entre os meses de junho e julho.

A cidade de Uxbridge, localizada na região metropolitana de Londres, está sendo o local das gravações. Mas, outras locações devem ser adicionadas e divulgadas nos próximos meses. Mas, um personagem da primeira temporada não deve estar presente: o Duque de Hastings, par romântico de Daphne Bridgerton, interpretado por Regé-Jean Page. Na época, a informação foi confirmada pelos produtores da série à Variety.

Os últimos atores a terem se incorporado no elenco são Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.