“Não se atreva!”, disse Kate Winslet após tentativa de retoques em seu corpo e rosto em série da HBO

A atriz de 46 anos interpreta uma detetive investigando um caso no estado da Pensilvânia na série da HBO ‘Mare of Easttown’.

Em entrevista ao The New York Times, a atriz estadunidense revelou que o diretor Craig Zobel “garantiu a ela” que iria retocar “um volume indesejado na barriga” em sua cena de sexo com o personagem Richard, interpretado por Guy Pearce, na série da HBO ‘Mare of Easttown’. “Não se atreva!”, foi a resposta de Kate.

Na série que estreou dia 18 de abril, Kate Winslet vive a detetive Marianne Sheehan, que está investigando um assassinato em sua pequena cidade natal na Pensilvânia. Ela também disse que, por duas vezes, reprovou os pôsters promocionais da série porque estavam muito retocados. Ela disse: “Gente, eu sei quantas rugas eu tenho ao lado do meu olho, por favor, coloque todas de volta”.

“Veja bem, estou interpretando Mare como uma mulher de meia-idade, completo 46 anos em outubro, acho que é por isso que as pessoas se conectam com essa personagem da maneira que fizeram, porque não há retoques. Ela é uma mulher totalmente funcional e imperfeita, com um corpo e um rosto que se movem de uma maneira que condiz com a sua idade e de onde ela vem. Acho que o público espera veracidade”, completou Kate.

Um ideal de beleza inalcançável

Questionada sobre as fotos das retocadas nas redes sociais, a atriz vencedora do Oscar acrescentou: “O que me preocupa é que os rostos são lindos. Rostos que mudam, que se movem, são rostos bonitos, mas paramos de aprender a amar esses rostos porque nós continuamos cobrindo-os com filtros agora por causa das redes sociais e qualquer um pode fazer photoshop e retocar a si mesmo”.

“Em geral, eu diria que sinto muito por esta geração, porque não sinto que elas percebem que estão mudando. Isso me deixa triste porque acho que eles estão perdendo a oportunidade de estar presentes na vida real e não buscando ideais inatingíveis”, completou a atriz sobre o uso dos filtros nas fotos.

Kate sempre se posicionou assim

Não é a primeira vez que Kate se posiciona contra o retrato irrealista da indústria e as expectativas sexistas das aparências femininas. Em 2015, ela garantiu que seu contrato com a gigante dos cosméticos L’Oréal afirmava que suas fotos não poderiam ser retocadas. Antes de seus anúncios na Lancôme, ela lutou por uma nova cláusula exigindo que suas imagens fossem “livres de qualquer edição adicional”.