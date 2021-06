Festival ‘São Paulo Sem Censura’: a arte pela democracia

O Festival “São Paulo Sem Censura” começa nesta semana tendo como tema a arte como ferramenta na manutenção da democracia. A programação, que ocupa o Theatro Municipal, centros culturais, ruas e também tem exibições online, vai de quinta-feira (3) a domingo (6).

O calendário foi dividido em quatro eixos: Excluídos da Fundação Palmares; Censura Prévia na Rouanet e Ancine; Liberdade de Imprensa e de Expressão; e Políticas de Silenciamento. São performances, peças de teatro, shows musicais, circuito de cinema online no Spcine Play e presencial no Centro Cultural São Paulo, além de debates. A agenda completa pode ser conferida nos seguintes links: https://bit.ly/3p5puxb, https://bit.ly/3c97tc5 e https://bit.ly/2RY6Riy.

Esta é a segunda edição do evento. No ano passado, foi realizado em janeiro e recebeu o nome de “Verão sem Censura”. Agora, as atividades presenciais serão realizadas seguindo os protocolos da pandemia.

Além de ruas e espaços culturais localizados no centro, haverá atividades também na periferia, como Vila Nova Cachoeirinha, Perus e Itaquera.

Durante todo o festival, o Theatro Municipal vai abrigar a intervenção “Censura Velada”, em que blocos de papéis serão acorrentados, ao mesmo tempo em que caixas de som projetarão palavras de censura.

Entre os destaques também estão a peça “Patética”, da Cia Estável de Teatro, que será transmitida pelas redes da Secretaria Municipal de Cultura no sábado e fica disponível por 24 horas (https://bit.ly/2SDA5mN). O texto clássico “Santo Inquérito”, escrito por Dias Gomes em 1966, ganha leitura no Municipal com direção de Bete Coelho, seguida por debate. A transmissão é online, às 20h.