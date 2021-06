Família Real não avisou a Harry sobre morte do Príncipe Philip

De acordo com uma informação divulgada pelo site de entretenimento TMZ, o Príncipe Harry teria sido avisado da morte do avô por um membro da Embaixada do Reino Unido nos Estados Unidos, onde está morando atualmente com a esposa, Meghan Markle, e seu filho.

Que as relações entre os membros da Família Real estavam estremecidas antes da morte do Príncipe Philip, no dia 9 de abril deste ano, isso já sabíamos. Porém, um acontecimento pode ser a explicação das recentes críticas do Príncipe Harry à família. De acordo com o site de entretenimento TMZ, o Príncipe Harry foi informado por um policial de Santa Bárbara sobre o falecimento do Duque de Edimburgo. Ou seja, o comunicado oficial não foi feito por um membro de sua família, mas por um agente do estado.

Ainda de acordo com o TMZ, um representante da Embaixada dos Estados Unidos tentou ligar para o Príncipe Harry pouco antes das 3 da manhã do dia 9 de abril para informá-lo do falecimento de seu avô. Após tentativas reiteradas de contatar Harry, a embaixada supostamente ligou para o departamento do xerife de Santa Bárbara e um oficial foi despachado para a casa de Harry e Meghan em Montecito.

Quando o policial visitou a casa dos Sussex, ele fez contato com alguém que disse a Harry para ligar para a embaixada e foi assim que o Duque de Sussex recebeu a notícia da morte do seu avô. O comunicado oficial do Palácio de Buckingham foi divulgado ao meio-dia no Reino Unido em 9 de abril, oito horas antes da Califórnia, onde eram 4h.

O comunicado oficial informava: “É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”.

Fontes não negaram e nem confirmaram

De acordo com a revista estadunidense Hola! Magazine, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham não teria desmentido a versão: “Independentemente da verdade ou não, não faríamos comentários sobre isso, pois é um assunto pessoal e privado que eu não acredito que seja de interesse público. Como alguém é informado do falecimento de um ente querido não é realmente adequado para conjecturas ou especulações. É um assunto privado”.

No dia seguinte, Harry viajou para o Reino Unido para ir ao funeral do avô e cumprir a quarentena antes do evento, seguindo as normas sanitárias relativas à pandemia da Covid-19. O funeral aconteceu oito dias após a morte do Príncipe Philip, no sábado, dia 17 de abril.

Durante o cortejo fúnebre, Harry e William não estiveram lado a lado, o que aumentou ainda mais o rumor de que havia um “climão” entre os irmãos. O funeral foi a primeira vez que Harry voltou ao Reino Unido após a sua renúncia oficial como membro da Família Real britânica. Deste o início de 2020, ele e Meghan Markle se mudaram para os Estados Unidos para viver longe da imprensa britânica.

Após o funeral, os dois foram vistos trocando algumas palavras junto com a esposa do Príncipe William, Kate Middleton. Algumas fontes relataram à imprensa britânica que Harry se reuniu de forma privada com o pai, o Príncipe Charles, e com William, para conversar.