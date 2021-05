[SPOILER] Revelado primeiro trailer do novo ‘Gossip Girl’

Saimos do SMS e chegamos no Whatsapp! Reboot do seriado de 2007 vai estrear na HBO Max em julho.

Hello, Upper East Siders! A HBO finalmente divulgou o trailer do tão esperado reboot de ‘Gossip Girl’. A série de 6 temporadas, que foi lançada inicialmente em 2007 e permaneceu no ar até 2012, trazia no elenco Blake Liverly (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Chace Crowford (Nate Archibald), Ed Westwick (Chuck Bass), Penn Badgley (Dan Humphrey) e Taylor Momsen (Jenny Humphrey), entre outros.

A HBO confirmou que o reboot tem estreia agendada para julho e a trama será totalmente nova. “Não há novos atores interpretando Serena e Blair. Eles interpretaram esses personagens por seis anos e eram bons com isso. Nós queremos respeitar isso. Mas, obviamente, seria ótimo vê-los novamente”, disse Josh Schwartz, produtor executivo (de ambos os programas) na turnê de verão da Television Critics Association.

Por esse motivo se trata de um reboot e não de um remake. Um reboot não tem relação com a história anterior e nem com os personagens originais, por isso tem mais liberdade de roteiro. E é liberdade que não vai faltar em Nova York.

Alerta SPOILER

Embora o trailer não revele muito, ele nos dá um vislumbre dos personagens principais de uma festa que ficam surpresos quando recebem um alerta em seus telefones. “Você ficou tão confortável”, diz a voz em off. “Pensar que você está no controle de sua imagem, suas ações, a narrativa. Mas você se esqueceu de uma coisa: eu posso te ver”.

A sinopse oficial da série diz o seguinte: “Oito anos depois que o site original foi deletado, uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York é apresentada à vigilância social de Gossip Girl. A série de prestígio abordará o quanto a mídia social, e a própria paisagem de Nova York, mudou nos anos que se seguiram”. Então, prepare-se para ver muito post “instagramável”, dancinhas no TikTok e tweets. A série vai abordar como a juventude lida com as redes sociais hoje.

O elenco da nova série posou junto para a edição de maio da revista Cosmopolitan, detalhando seus personagens pela primeira vez desde que a HBO Max começou a produzir os 10 primeiros episódios da série em 2019. “A dinâmica com o elenco, desde o segundo em que todos nos conhecemos, sempre foi como, ‘Oh, nós nos conhecemos em vidas passadas”, disse Emily Alyn Lind, que interpreta Audrey, à revista.

Uma coisa não podemos negar: embora a série original tenha se tornado um sucesso no que diz respeito a dramas adolescentes, ela também tinha suas deficiências, incluindo a falta de diversidade dentro de suas estrelas principais. Uma das preocupações da HBO no reboot é que a nova série preste uma homenagem à original, mas também que a formação do elenco seja atual e representativa da sociedade atual.