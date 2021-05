‘Sangue Revolto’: novo livro de pseudônimo de J.K. Rowling chega ao Brasil

Literatura. Detetive Cormoran Strike, herói da série de suspense assinada por Robert Galbraith, pseudônimo de J.K. Rowling, investiga caso antigo em ‘Sangue Revolto’; livro causou controvérsia sobre transfobia no Reino Unido

Cormoran Strike, o detetive que batiza a série homônima de livros assinada por Robert Galbraith, pseudônimo de J.K. Rowling, já lidou com aparentes suicídios, membros decepados e muitos elementos da literatura de suspense. Mas, em “Sangue Revolto”, quinto livro, disponível agora no Brasil, é a primeira vez que o investigador trabalha em um caso antigo.

Rowling viveu pouco tempo a liberdade de lançar um título sem o frenesi dos tempos de Harry Potter quando escolheu assinar com nome fictício. A estreia de Cormoran Strike em “O Chamado do Cuco”, em 2013, foi logo seguida de investigação dos tabloides britânicos. Acabou ali o anonimato. Mesmo assim, ela continuou assinando a série com seu alter ego.

O novo livro, que segue “Branco letal”, combinou êxito em premiações, mas críticas pesadas sobre a caracterização de alguns personagens. O título acabou de ganhar o British Book Award na categoria Livro do Ano: Crime e Ficção. No entanto, quando foi lançado no Reino Unido, em setembro, resenhas como a do The Telegraph apontaram transfobia sobre um serial killer que se veste de mulher.

No livro, Strike se desloca para a Cornualha, na região sudoeste da Inglaterra, para ajudar a cuidar de uma tia doente. Lá, é abordado por uma mulher que pede ajuda para encontrar pistas sobre a mãe, sumida desde 1974. Ele assume o caso ao lado da sócia, Robin Ellacott, que também está passando por um divórcio.