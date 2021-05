De “jovem sofrida” a uma “poderosa líder humanitária”, relembra consultor de Lady Di

Stewart Pearce acaba de lançar um livro sobre como a Princesa de Gales mudou sua postura em público e como isso a ajudou a conquistar sua imagem como líder humanitária.

“Ela sabia que sua voz não era poderosa. Ela sabia que sua voz era uma voz de submissão, não uma voz de triunfo. Ela queria mudar isso”, disse Stewart Pearce sobre a Princesa Diana. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum poucos anos antes de sua morte prematura em 1997.

Pearce é um voice coach, um conceito que, em português, poderia ser traduzido como consultor de imagem pessoal ou consultor de oratória. Ele é um autor britânico e reconhecido em sua área de atuação por transformar não só a postura de seus clientes ao falar em público, como também em dar ferramentas para que eles se sintam seguros. Foi assim com a Princesa Diana e com a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Em seu novo livro, Pearce relata sua experiência ao lado da Princesa de Gales e fala como trabalhou com Diana para que ela se sentisse confiante e ao mesmo tempo autêntica, mantendo sua compaixão e vulnerabilidade que atraíam tantas pessoas, especialmente enquanto fazia discursos públicos, algo que ele disse a “aterrorizou”. O livro ‘Diana: A voz da mudança’, explora como a falecida realeza “passou de uma jovem recatada e sofrida, vista na entrevista de Martin Bashir, uma poderosa e segura líder humanitária testemunhada em julho de 1997”, disse o autor.

Pearce se lembrou de uma ocasião em que foi “posta à prova” ao receber um prêmio na cidade de Nova York. Ao falar sobre seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, alguém na multidão gritou: “Onde eles estão hoje?” A princesa Diana respondeu calmamente: “Eles estão na escola, como todas as boas crianças deveriam estar, e se divertindo”. “Aquele foi um momento de consciência presente que ela não tinha sido capaz de realizar antes. Ela então foi ovacionada de pé por 10 minutos pelo público”, disse ele.

A entrevista à BBC

Um dos acontecimentos que mais abalou a imagem da Princesa Diana e da Família Real britânica foi a entrevista que ela deu à BBC em 1995. A entrevista, concedida ao jornalista britânico Martin Bashir, foi ao ar no programa ‘Panorama’ e Lady Di comentou abertamente sobre como era a sua relação com os membros da Família Real britânica e sobre como era o seu casamento com o Príncipe Charles. Foi nessa entrevista que ela mencionou que “haviam três pessoas” em seu casamento, falando publicamente pela primeira vez sobre a traição de Charles com Camilla Parker-Bowles, hoje sua esposa.

Na época, ela já estava separada fisicamente do Príncipe Charles, mas a polêmica resultou no pedido oficial da Rainha para que os dois se separassem legalmente.

No ano passado, 25 anos após a entrevista de Diana ter ido ao ar na BBC, a própria emissora anunciou uma investigação conduzida pelo ex-juiz da Suprema Corte, John Dyson, sobre as circunstâncias que levaram a entrevista de Diana ao ar. De acordo com o irmão de Diana, Charles Spencer, o jornalista Bashir teria mostrado à Princesa extratos bancários, que se revelaram falsos, mostrando que os serviços de segurança da Coroa estavam pagando duas autoridades judiciárias para espionar sua irmã. Foi isso que a levou, segundo ele, a concordar em dar entrevista à BBC, como uma forma de represália à Família Real britânica.

Os resultados da apuração comprovaram que o jornalista estava mentindo e apresentou os documentos falsos como forma de enganar Lady Diana, o que viola as regras editoriais do jornalismo. Para completar, descobriu-se também que, na época, funcionários da BBC acobertaram o jornalista e, tanto a polícia britânica quanto a Ofcom (órgão regulador dos meios de comunicação na Inglaterra) se negaram a iniciar uma investigação.

Sobre a conclusão das investigações, o Príncipe William se referiu publicamente no dia 20 de maio. Ele criticou de forma bastante dura a “forma enganosa como a entrevista foi obtida” e defendeu sua mãe ao dizer que as “afirmações sinistras e falsas” alimentaram “paranóia” de sua falecida mãe, ele acrescentou: “A entrevista foi uma grande contribuição para piorar o relacionamento de meus pais e desde então prejudicou inúmeras outras pessoas”.

Da mesma forma, o Príncipe Harry também se pronunciou dizendo: “Nossa mãe era uma mulher incrível que dedicou sua vida ao serviço. Ela era resistente, corajosa e inquestionavelmente honesta. O efeito cascata de uma cultura de exploração e práticas antiéticas acabou por tirar sua vida. Para aqueles que assumiram alguma forma de responsabilidade, obrigado. Esse é o primeiro passo em direção à justiça e à verdade. No entanto, o que me preocupa profundamente é que práticas como essas, e outras ainda piores, ainda são comuns hoje. Agora, elas são maiores do que um canal, uma rede ou uma publicação”.