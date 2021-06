Como já detalhamos na semana passada, uma importante personagem deve deixar a série The Good Doctor e a situação pegou os fãs de surpresa.

A atriz Sheila Kelley de 59 anos interpreta a querida personagem ‘Debbie’ no drama médico (Alerta Spoiler).

Como detalhado pelo site Daily Express, ela não deve participar da quinta temporada, marcando a separação com Aaron Glassman nesta temporada, como sua saída.

A atriz estava em The Good Doctor desde a primeira, quando trabalhava no refeitório do hospital e foi convidada por Glassman para sair.

Além da ficção, o americano Richard Schiff e Sheila Kelley também são casados na vida real, com anos de cumplicidade.

Atriz que deve abandonar quinta temporada de The Good Doctor compartilha nova foto reveladora e causa furor nas redes

E neste fim de semana, Kelley também compartilhou uma nova foto reveladora e causou furor nas redes sociais.

“Apenas tomando um momento para sentir o orvalho matinal suave na minha pele”, escreveu na postagem no Instagram, onde sempre compartilha bons momentos.

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Que linda”, “nossa, que mulher tão sexy” e “Sheila perfeita’ foram alguns dos comentários dos fãs. Confira postam compartilhada no Instagram:

