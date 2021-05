Atacada após morte do filho de Whindersson Nunes, cantora Luísa Sonza posta vídeo aos prantos: ‘pelo amor de Deus’

A cantora Luísa Sonza foi atacada, nas redes sociais, após a morte do filho do humorista Whindersson Nunes.

O artista, juntamente com Maria Lina Deggan, anunciou a morte do filho João Miguel nesta segunda-feira (31).

O bebê nasceu prematuro no último sábado (29), após uma gestação de apenas 22 semanas, em São Paulo.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Ex-mulher do artista, Luisa de 22 anos, sofreu inúmeros ataques nas redes, de vários usuários.

Apavorada com a situação, a cantora compartilhou um vídeo aos prantos. No entanto, apagou a postagem no Instagram logo depois.

O pequeno arquivo também foi divulgado por outras páginas, e rapidamente repercutiu entre os internautas.

Com isso, acabou recebendo apoio de vários fãs, chocados com os ataques. Confira o vídeo de desabafo:

