“Nós dois estávamos em choque”, revela Príncipe Harry sobre funeral de Lady Di

O Príncipe Harry revelou que, após a morte da Princesa Diana, a Família Real britânica simplesmente “falou mais sobre o assunto”. Ele disse ter recebido por um “silêncio total” pela família após pedir ajuda profissional para lidar com o luto.

“Para mim, o que mais me lembro é o som dos cascos do cavalo indo ao longo da estrada de tijolos vermelhos. A essa altura, nós dois estávamos em choque”, revelou o Príncipe Harry na série documental ‘The Me You Can’t See’, cujo título em português é ‘A Minha Faceta Invisível’. A série é uma co-criação dele próprio e da apresentadora estadunidense Oprah Winfrey para a Apple TV.

“Era como se eu estivesse fora do meu corpo. Estou apenas caminhava e fazia o que esperavam de mim, mostrando um décimo da emoção que todo mundo estava demonstrando”, Harry completou. O Duque de Sussex tinha apenas 12 anos quando ele e William, então com 15, se juntaram ao pai, o Príncipe Charles, ao avô do Príncipe Philip e ao tio Charles, o Conde Spencer, quando caminharam solenemente atrás do caixão da Princesa Diana após sua morte em 1997.

“Eu estava tão bravo com o que aconteceu com ela e com o fato de que não havia justiça alguma”, disse Harry. “Nada resultou disso. As mesmas pessoas que a perseguiram no túnel, a fotografaram morrendo no banco de trás daquele carro”, disse Harry.

Após a morte de sua mãe, Harry diz que ninguém na família “falou mais sobre o assunto”. “Não queria pensar nela porque, se pensasse nela, isso traria à tona o fato de que não poderia trazê-la de volta e isso só me deixaria mais triste”, disse ele no documentário. “De que adianta pensar em algo triste, de que adianta pensar em alguém que você perdeu e nunca mais vai voltar? E decidi simplesmente não falar mais sobre isso”.

Depois de anos sem processar a morte de sua mãe, seus problemas de saúde mental pioraram, refletindo em seus episódios do que foi considerado como “rebeldia adolescente” pela imprensa britânica diversas vezes por anos.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Seus pedidos de ajuda não foram ouvidos

O Príncipe Harry revelou também que seus pedidos de ajuda dentro da Família Real britânica foram recebidos com “silêncio total”. “Os membros da família me disseram: ‘basta jogar o jogo e sua vida ficará mais fácil’. Mas eu tenho muito de minha mãe em mim”, ele revelou. “Eu me sinto como se estivesse fora do sistema, mas ainda estou preso lá. A única maneira de se libertar e escapar é dizer a verdade”, finalizou.

Drogas e álcool

O caçula de Lady Di revelou ainda como ele tentou bloquear a dor de perder sua mãe, em 1997. “Mas aos poucos fui percebendo que, ok, ‘eu não estava bebendo de segunda a sexta, mas provavelmente beberia o equivalente a uma semana em um dia de sexta ou sábado à noite’. E me pegava bebendo, não porque estava gostando mas porque eu estava tentando mascarar algo”. Quando Oprah pergunta a Harry se ele sabia que estava mascarando suas emoções no momento, ele responde: “Não. Eu estava completamente inconsciente disso”.