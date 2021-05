[SPOILER] Segunda parte da 5ª temporada de ‘Lúcifer’ chega na Netflix

Os episódios da segunda parte da 5a temporada de ‘Lúcifer’ já chegaram na Netflix nesta sexta-feira, 28, e nós te contamos o que esperar da trama. Confira!



Finalmente a espera terminou para os fãs de ‘Lúcifer’. Os episódios finais da 5a temporada da série chegaram na Netflix nesta sexta-feira, 28, e já estão disponíveis para dar o play. Na última vez que vimos nossos personagens favoritos, Lúcifer e Chloe finalmente ficaram juntos. E foi um acontecimento marcante, porque esperávamos que isso finalmente acontecesse. Sobre as revelações chocantes, soubemos que o filho de Amenadiel é humano, que Linda localizou a filha que ela desistiu para adoção anos atrás trabalhando como corretora de imóveis em Los Angeles, que Ella descobriu que ela está namorando um serial killer e que Dan descobriu que está trabalhando com o diabo literal por anos.

Oh my God…



The new season of Lucifer is now on Netflix pic.twitter.com/A96QJ5g37C — Netflix (@netflix) May 28, 2021

E falando em Dan, vimos também que o gêmeo do mal de Lúcifer, Michael, convenceu Dan a atirar em Lúcifer para salvar sua própria alma, mas nosso anjo favorito se livrou das balas porque ele é invulnerável a danos. E por falar em almas, também soubemos que Maze embarcou em uma missão para conseguir uma para si mesma e ela se aliou a Miguel contra Lúcifer. Isso aconteceu porque ela descobriu que Lúcifer mentiu, escondendo a imortalidade de sua mãe no anel que ele sempre usa. E em meio a todo esse caos, o próprio Deus apareceu, vestido com um suéter fofinho e na pele do ator Dennis Haysbert. Assim termina o episódio oito.

Leia mais sobre filmes e séries:

ATENÇÃO: A partir dessa parte, este texto apresenta spoilers sobre os episódios recém-chegados na Netflix.

Como começa a segunda parte da 5a temporada

A segunda parte da 5a temporada de ‘Lúcifer’ começa com Deus em Los Angeles e tendo que lidar com seus filhos angelicais: Lúcifer, Michael e Amenadiel. No início do episódio 9, intitulado ‘Jantar em Família’, Deus (Dennis Haysbert) aproveita a oportunidade para ninar seu neto (afinal o bebê Charlie é muito fofinho). Enquanto isso, Lúcifer (Tom Ellis) foge para Lux e Chloe o segue. Chloe (Lauren German) se esforça para ser uma “namorada tranquila” e deixa Lúcifer à vontade, mas se surpreende quando ele aparece na cena de um novo crime.

Ela também está surpresa ao ver Dan (Kevin Alejandro) e Ella (Aimee Garcia) lá, já que Dan atirou em Lúcifer depois de descobrir sua verdadeira natureza, e o namorado de Ella foi recentemente declarado um assassino em série. Mas todos eles se reencontram em um parque de diversões, administrado pela família Peterson, para resolver o assassinato do episódio.

A vítima espancada e queimada é Chris Peterson e Lúcifer imediatamente acha que os irmãos são os suspeitos e, embora eles insistam que são uma família unida, Juan, o proprietário do parque de diversões, confidencia que Chris o procurou em busca de emprego porque não suportava sua família. É aí que os irmãos de Chris começam a acusar uns aos outros e o patriarca da família, Peter Peterson (John Glover), confessa ter matado o próprio filho. Ele é rapidamente preso, embora ninguém na delegacia acredite que ele tenha feito isso.

A cena final do episódio 9 é justamente o jantar em família. Tudo o que Deus quer é preparar um bom frango assado para seus filhos e para a mãe de seu neto. Veremos o que passa nos próximos episódios.

Leia mais sobre filmes e séries:

O que se sabe sobre a sexta e última temporada

Sobre a sexta temporada, o que se sabe até agora é que os personagens ligados à família “angelical” devem aparecer. Além disso, a trama deve dar espaço ao movimento norte-americano Black Lives Matter (em português: Vidas Negras Importam) e abordar questões policiais e movimentos sociais.

Ildy Modrovich, que também é showrunner da série ao lado de Joe Henderson disse que a renovação da sexta temporada fez com que eles pensassem em um final com mais tranquilidade, no qual eles pudessem explorar melhor os personagens.

“Nós percebemos que a última parte do episódio final era na verdade boas histórias que ficaram rápidas demais apenas para nos dar um final satisfatório para todos nossos personagens. Nós literalmente jogamos fora o Ato 6 e falamos, ‘Vamos pegar o que acontece no Ato 6, em uma das cenas, e mergulhar nisso, e realmente explorar como os personagens acabam e onde eles acabaram’. Então isso acabou sendo nossa deixa para a sexta temporada”, disse Ildy em entrevista ao Entertainment Weekly.

‘Lúcifer’ estreou no canal FOX mas, depois da terceira temporada, foi decidido cancelar a série. A Netflix comprou os direitos da produção um mês depois do anúncio do cancelamento e produziu a quarta e parte da quinta temporada.