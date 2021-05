Grey’s Anatomy: Não vai mais ter casamento? Entenda o polêmico vídeo promocional do episódio 17×17

Na próxima quinta-feira (3) a ABC exibirá nos Estados Unidos o último episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e como já era de se esperar, a trama promete um momento de bastante tensão para os personagens e em especial para um casal.

Fique ligado: A partir deste ponto, este texto pode conter spoilers de exibições não transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga lendo se quiser ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada, ok?

Maggie é uma eterna sofredora!

Se você acompanhou a fundo a trajetória de Maggie Pierce (Kelly McCreary) desde o início até agora na atual season, possivelmente deve concordar que ela não teve uma narrativa nada fácil, principalmente do ponto de vista amoroso, não é mesmo?

E embora ela esteja feliz com seu novo amor, o médico Winston Ndugu (Anthony Hill), ao que tudo indica, parece que a história do casal ganhará um momento de tensão no próximo episódio. Para quem ficou curioso, no vídeo promocional que foi compartilhado recentemente, Richard (James Pickens Jr.) pergunta se há alguém contra o casamento e a resposta foi essa… (Caso não consiga visualizar o vídeo abaixo, acesse o link).

Bom, como você pode ver, aos 45 do segundo tempo, parece que haverá um novo empecilho para que Maggie finalmente conclua seu “casório”. E para saber o que de fato acontecerá, somente aguardando a próxima exibição.

Outro casal (polêmico) pode voltar a ficar junto — ALERTA DE GRANDE SPOILER

Nas últimas exibições, a ABC tem trazido indícios de que um casal, como citado anteriormente, polêmico, pode finalmente ajustar os seus pontinhos e voltar a ficar junto. Se você não imagina de quem estamos falando, nos referimos a Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd).

Após um episódio de transtorno de estresse pós-traumático, Hunt finalmente conseguiu “perdoar” Altman e assim levantar uma bandeira branca e no episódio 17×15, a situação entre os dois ficou um pouco mais íntima. Quer ver qual foi o resultado? Confira abaixo um trechinho. (Mais uma vez, caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

Vale ressaltar que embora sejam apenas suspeitas, a ideia não pode ser descartada, uma vez que Tom (Greg Germann) saiu da série e assim o caminho ficaria “livre” para que os dois sigam com um possível relacionamento.

Teremos este casal junto novamente? Somente aguardando as próximas exibições para saber.

Como faço para assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Aos fãs brasileiros, que inclusive querem conferir o último episódio da season 17, é importante esclarecer que será necessário aguardar a transmissão na Sony. Lembrando que para conferir todas as exibições é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação.

Cabe ressaltar também que o cronograma de exibições da Sony é diferente do que acontece nos Estados Unidos, sendo sempre às terças-feiras, às 21h, e na semana que vem transmitindo o episódio 17×11.

E importante: até o momento, não há nenhuma manifestação de plataformas de streaming sobre quando a 17ª temporada será adicionada aos catálogos.

