Alerta Spoiler: importante personagem deixa The Good Doctor e situação pega fãs de surpresa

A quarta temporada da série The Good Doctor já está na reta final nos Estados Unidos, com muitas emoções inesperadas.

E outra situação também pegou os fãs de surpresa recentemente, como detalhado pelo site Daily Express.

Apesar de tentar salvar seu casamento, o médico Aaron Glassman (Richard Schiff) não foi capaz de manter o amor de sua vida (Alerta Spoiler).

Quando Glassman voltou para casa do trabalho, o sistema de segurança que ele havia instalado para tentar garantir a Debbie que ela não precisava de uma arma em casa disparou.

Assim que ele conseguiu parar, ele viu que sua esposa estava na escada com a arma apontada para ele depois de pensar que era um ladrão.

A arma não estava carregada, pois Glassman já havia removido as balas, o que enfureceu Debbie, como detalhado pelo site.

Depois de bater um papo com Audrey Lim (Christina Chang) sobre a situação, Glassman sabia que era certo se desculpar antes que fosse tarde demais.

Quinta temporada de The Good Doctor

No entanto, Debbie já tinha decidido que era hora de ir embora, mostrando sua saída da série, e sugerindo que não participará da quinta temporada.

A atriz Sheila Kelley estava no The Good Doctor desde a primeira temporada, quando trabalhava no refeitório e foi convidada para sair.

Além da ficção: O americano Richard Schiff e Sheila Kelley são casados na vida real. Confira foto:

Com informações do site Daily Express

