“Minha lembrança mais triste”, desabafa Príncipe William sobre a morte de Lady Di

O Príncipe William, em visita à Escócia, se referiu ao país onde recebeu a notícia da morte de sua mãe em 1997.

Em visita à Escócia, o Príncipe William discursou durante a Assembleia Geral da Igreja da Escócia no último sábado e de referiu ao país como um lugar especial, onde vivenciou momentos felizes, mas também o mais triste de sua vida, quando soube da morte de sua mãe, a Princesa de Gales. “Eu estava em Balmoral quando me disseram que minha mãe havia morrido”, disse o Duque de Cambridge. O Castelo de Balmoral é uma das residências oficiais da Coroa na Escócia, onde a Rainha Elizabeth passa os verões em família.

Ele relatou a sua conexão pessoal com o país pertencente ao Reino Unido: “A Escócia é incrivelmente importante para mim e sempre terá um lugar especial em meu coração. Venho para a Escócia desde que era pequeno. Conforme fui crescendo, vi como minha avó aprecia cada minuto que passa aqui. E meu pai nunca fica mais feliz do que quando caminhava entre as colinas”.

Ele continuou: “Resumindo, a Escócia é a fonte de algumas das minhas memórias mais felizes. Mas também, das minhas mais tristes. Eu estava em Balmoral quando me disseram que minha mãe havia morrido. Ainda em estado de choque, encontrei refúgio no culto em Crathie Kirk naquela mesma manhã. E nos dias sombrios de tristeza que se seguiram, encontrei conforto e consolo no ar livre escocês. Como resultado, a conexão que sinto com a Escócia será profunda e para sempre”.

William ressaltou que suas memórias afetivas com o país não são somente tristes, ele dividiu com os presentes na igreja que foi lá que conheceu sua esposa, Kate Middleton. “E, no entanto, ao lado bom dessa memória dolorosa é que há uma grande alegria. Porque foi aqui na Escócia, há vinte anos atrás, que conheci Catherine”. William e Kate são casados há 10 anos e eles se conheceram quando estudaram em St. Andrews.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

“Nem é preciso dizer que a cidade onde você encontra sua futura esposa ocupa um lugar muito especial em seu coração”, acrescentou ele. “George, Charlotte e Louis já sabem o quanto a Escócia é querida para nós dois, e eles estão começando a construir suas próprias memórias felizes aqui também. Não temos dúvidas de que eles crescerão compartilhando nosso amor e conexão com a Escócia das Terras Altas ao Cinturão Central, das Ilhas às Fronteiras”.

Polêmica envolvendo Diana e BBC vem à tona 25 anos depois

No último domingo, 23, o jornalista da BBC Martin Bashir pediu desculpas publicamente aos príncipes William e Harry após acusações de que ele teria usado métodos enganosos para conseguir uma entrevista da Princesa Diana para o programa Panorama, em 1995. Ele disse ao Sunday Times: “Eu nunca quis prejudicar Diana de forma alguma. (…)Não sinto que posso ser responsabilizado por muitas das outras coisas que estavam acontecendo em sua vida”.

No ano passado, 25 anos após a entrevista de Diana ter ido ao ar na BBC, a própria emissora anunciou uma investigação conduzida pelo ex-juiz da Suprema Corte, John Dyson, sobre as circunstâncias que levaram a entrevista de Diana ao ar. De acordo com o irmão de Diana, Charles Spencer, o jornalista Bashir teria mostrado à Princesa extratos bancários, que se revelaram falsos, mostrando que os serviços de segurança da Coroa estavam pagando duas autoridades judiciárias para espionar sua irmã. Foi isso que a levou, segundo ele, a concordar em dar entrevista à BBC, como uma forma de represália à Família Real britânica.

William se referiu publicamente ao resultado das investigações e disse: “Mas o que mais me entristece é que se a BBC tivesse investigado adequadamente as queixas e preocupações levantadas pela primeira vez em 1995, minha mãe saberia que ela havia sido enganada. Ela foi reprovada não apenas por um repórter desonesto, mas por líderes da BBC, que escolheram abafar o caso”.

Foi nessa entrevista que a Princesa Diana falou abertamente sobre sua luta contra a bulimia, sobre o fim de seu casamento com o príncipe Charles, sobre as pressões de se casar com um futuro monarca e de criar filhos pequenos. Ela morreu menos de dois anos depois, aos 36 anos.

O Príncipe Harry também divulgou uma declaração em resposta ao inquérito. “Nossa mãe era uma mulher incrível que dedicou sua vida ao serviço. Ela era resistente, corajosa e inquestionavelmente honesta. O efeito cascata de uma cultura de exploração e práticas antiéticas acabou por tirar sua vida. Nossa mãe perdeu a vida por causa disso e nada mudou. Ao proteger seu legado, protegemos a todos e defendemos a dignidade com que ela viveu. Vamos lembrar quem ela foi e o que ela representou”, disse ele.

Após a divulgação do relatório, o diretor-geral da BBC, Tim Davie, apresentou um pedido de desculpas em um comunicado: “Está claro que o processo de obtenção da entrevista ficou muito aquém do que o público tem o direito de esperar. Lamentamos muito por isso. Embora a BBC de hoje tenha processos e procedimentos significativamente melhores, aqueles que existiam na época deveriam ter evitado que a entrevista fosse garantida dessa maneira. Embora a BBC não possa voltar no tempo depois de um quarto de século, podemos fazer um pedido de desculpas completo e incondicional”.