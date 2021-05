Data de lançamento prevista para a quinta temporada de The Good Doctor

Como muitos já sabem, a quinta temporada da série The Good Doctor foi confirmada oficialmente no início do mês de maio, para alegria dos fãs.

E a estreia da nova temporada de The Good Doctor está prevista para ainda este ano, provavelmente no mês de setembro, de acordo com informações do site Daily Research Plot.

A ABC ainda não anunciou sua programação para o período, mas parece que o objetivo é uma temporada tão típica quanto possível em 2021-2022.

As três primeiras temporadas do programa foram lançadas em setembro, no entanto, a quarta temporada foi adiada para novembro de 2020.

Os fãs podem esperar a data de lançamento em setembro de 2021, embora a pandemia de coronavírus possa causar atrasos.

Como detalhado, da mesma forma, não temos um enredo, pois as filmagens ainda não foram concluídas.

Quarta temporada de The Good Doctor

A quarta temporada da série já está na reta final nos Estados Unidos. O período conta com grandes surpresas para os fãs da produção, agitando as redes sociais.

No Brasil, ainda está disponível oficialmente apenas a primeira parte da quarta temporada. A segunda deve ser liberada em breve para os usuários.

