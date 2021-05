Shaun sofre acidente em The Good Doctor e situação inesperada gera preocupação entre os fãs da série

A quarta temporada da série The Good Doctor já está na reta final. O período conta com grandes surpresas para os fãs da produção, agitando as redes sociais.

E no episódio 4×18, Shaun sofre acidente inesperado, gerando preocupação entre os fanáticos da série (ALERTA: Texto com possíveis spoilers).

E um novo vídeo revelador, divulgado pela ABC no Instagram nesta semana, mostra o momento impactante em detalhes.

Como é possível ver nas imagens, o acidente ocorre durante um acampamento do casal, e Lea precisa agir rapidamente.

Reprodução/Instagram ABC

Quarta temporada de The Good Doctor

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Isso é muito dramático”, “não podemos ter paz?” e “estou tão obcecado” foram alguns dos comentários dos internautas.

O novo episódio é exibido nos Estados Unidos. No Brasil, está disponível apenas a primeira parte da quarta temporada até o momento. Confira o vídeo compartilhado no Instagram.

Com informações da ABC

