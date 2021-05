‘Grey’s Anatomy’ revive casal polêmico e história está repleta de mistérios; saiba mais

Antes de compartilharmos qualquer detalhe, é importante alertar que este texto conterá spoilers de exibições de Grey’s Anatomy que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga lendo se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Bora começar?

Se há uma coisa que Grey’s Anatomy tem grande talento, esta com toda a certeza é a de fazer os fãs chorarem, é claro, e além disso unir e desfazer casais. Afinal, quem nunca teve um ship que acabou não dando certo, não é mesmo?

E para quem está curioso, na última exibição, a 17×15, a série deu indícios de que possivelmente fará um par de doutores voltar a ficarem juntos, você imagina quem?

Teddy e Owen são a bola da vez [OUTRA VEZ]

Isso mesmo! Após uma temporada bastante polêmica, parece que a história de Hunt (Kevin McKidd) e Altman (Kim Raver) deve continuar. Mas antes de seguirmos, queremos te convidar a conferir abaixo uma das cenas que marcaram o último episódio. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Vamos relembrar esta polêmica?

Caso não se recorde, no fim da 16ª temporada, Owen e Teddy estavam à beira do altar, quando uma mensagem de voz, em uma sala de cirurgia repleta de funcionários do hospital, fez com que o médico descobrisse que estava sendo traído por sua amada.

Se você tem acompanhado a atual season, possivelmente há de concordar que a 17ª temporada não foi nada fácil e que neste caso, Hunt só levantou a “bandeira branca” após a exibição 17×09, na qual Altman teve um episódio de transtorno do estresse pós-traumático.

Mas e então, eles vão ficar juntos?

Não há indícios claros de que isso de fato acontecerá, porém não é uma questão que também pode ser descartada e nós te explicamos o motivo.

PREPARE-SE PARA MAIS UM GRANDE SPOILER DE GREY’S ANATOMY!

Após a morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti) e o anúncio recente da saída de Jesse Williams (Jackson Avery), outro ator comunicou que está deixando a trama médica. Quem você imagina que seja?

Confira abaixo a cena que marca este momento decisivo e continuamos logo em seguida, combinado? (Se não conseguir visualizar o vídeo, acesse o link).

Sim, Tom está indo embora de Grey’s Anatomy!

Greg Germann (Thomas Koracick) também está dando adeus à produção da ABC e isso na prática significa que Teddy e Hunt não viverão mais uma espécie de triângulo amoroso.

Vale esclarecer que a volta ou não dos médicos com o seu relacionamento, possivelmente só deve ser explorada na 18ª temporada.

Aos que estão totalmente por fora, na próxima quinta-feira (27) será lançado o último episódio da season 17 de Grey’s Anatomy, porém só poderão acompanhá-lo os telespectadores que moram nos Estados Unidos. Sobre os fãs brasileiros, terão que aguardar o lançamento na Sony.

