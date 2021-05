‘Mortal Kombat’: Leia entrevista de Josh Lawson, que interpreta Kano

O ator australiano Josh Lawson, 39 anos, é uma das estrelas de “Mortal Kombat”, que estreia hoje nos cinemas. Dirigido por Simon McQuaid e produzido por James Wan (“Aquaman”), o filme segue Cole Young (Lewis Tan), um jovem lutador de MMA que embarca em uma jornada para liberar suas habilidades sobrenaturais para salvar sua família e se alia com outros lutadores.

Lawson é um deles, Kano, que ele descreve como um mercenário que quer livrar a própria cara. O ator diz que o personagem é o alívio cômico e espera que o público “ame odiá-lo”.

“Ele é ganancioso, implacável e covarde em certo sentido. O papel dele no filme é dar um pouco mais de uma perspectiva humana neste mundo tão elevado. Ele está animado com a ideia de obter superpoderes”, conta.

“Kano caminha para este mundo místico e espiritual, mas ele tenta enfraquecer essa perspectiva tirando sarro de tudo. Está apenas tentando descobrir como roubar a peça de ouro mais próxima ou obter seu superpoder o mais rápido possível”, ri o ator.

Embora ele fosse fã do game “Mortal Kombat”, fazer um filme do tipo não estava em seu radar. Mas adorou poder aprender um novo conjunto de habilidades enquanto fazia o filme.

“Você reza por desafios, tudo o que você quer é fazer um monte de projetos diferentes que vão exigir coisas que você nunca teve que fazer antes, então este foi um grande desafio.”

Ele foi inicialmente atraído pelo projeto porque adorava o jogo quando criança, mas conforme se aprofundava na produção do filme, ficou impressionado com o nível. “A criança em mim estava mais animada no início, como se eu pudesse estar em um dos games que costumava jogar”, afirmou. “Mas, depois, quando consegui o papel e comecei a falar com Simon McQuaid, vendo todas as peças se encaixarem, comecei a perceber que era algo com mais substância do que o que eu pensei. Percebi que era mais um filme de artes marciais do que um filme de ação.”

O que mais surpreendeu Lawson foi que os atores escalados não eram conhecidos, incluindo ele mesmo.“É uma produção que não tem as maiores estrelas nele. Se fosse esse o caso, eu não teria participado de jeito nenhum, não sou um nome grande o suficiente ”, pondera.

“É incomum que um filme com esse orçamento e o potencial dessa franquia lance atores relativamente desconhecidos. Muitas coisas de sorte aconteceram em meu caminho, e sou grato por como isso se desenrolou.”

Lawson diz que “Mortal Kombat”, definitivamente, não é para crianças graças às cenas de violência, o que mantém a história fiel ao original.

“Realmente acompanhamos o que o game estabeleceu. É fiel ao que os fãs esperam e amam”, promete o ator. “Mas mesmo que você não saiba muito sobre o videogame, você encontrará uma história que, no fundo, é sobre o bem contra o mal, superando todas as probabilidades. Há elementos aos quais qualquer pessoa pode se agarrar e encontrar significados.

Histórico

Nascido e criado em Brisbane, Josh Lawson teve seu primeiro agente aos 9 anos e começou a encarar a atuação de maneira profissional. “Acho que fui uma criança precoce que queria ser o centro das atenções”, diz. “Eu acho que meus sonhos eram maiores que a cidade onde eu nasci. Mas acredito que minha mãe acreditou que era só uma fase. Trinta anos depois, ainda estou fazendo isso.”

Lawson percebeu que gostava muito da parte de contar histórias dentro da indústria do entretenimento. Depois de terminar o ensino médio, se inscreveu no National Institute of Dramatic Art, onde realmente começou a encontrar sua turma e se apaixonar pelo mercado.

“Foi o momento onde eu senti que eu encontrei o meu bando de desajustados”. “Na escola, eu era o aluno que gostava de música, arte e teatro e de repente eu estava em um lugar em que todo mundo era aquela criança. Todo mundo era o nerd do teatro, não era só eu! Eu senti que definitivamente encontrei o meu lugar. Conheci as pessoas que eu quero ficar ao lado pelo resto da minha carreira.”

Antes de conseguir o papel, o australiano conseguiu atuar na TV americana, em séries como “House of Lies” e “Superstore”, além de um papel menor no filme “O Escândalo” (2019). Neste ano, lançou, como diretor, o longa “Long Story Short”.