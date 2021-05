Grey’s Anatomy: Isso é TUDO que você precisa saber sobre o episódio 17×15; confira

Prepare o coração e separe já o carro de emergência, pois o episódio 17×15 de Grey’s Anatomy que será transmitido nesta quinta-feira (20) promete momentos emocionantes para os fãs da série.

Atenção: antes de compartilharmos qualquer detalhe, informamos que este texto conterá spoilers de exibições que só foram transmitidas nos Estados Unidos. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades antecipadamente, ok?

Por que o episódio 17×15 é importante?

Para quem está por fora do que tem acontecido nas exibições dos EUA, após duas semanas de hiato, a ABC transmitirá o episódio 17×15 que será marcado pela despedida de Jesse Williams (Jackson Avery) ao show médico depois de 12 temporadas.

Vamos entender melhor o que aconteceu?

Embora não tivessem dado indícios muito claros de que a season 17 teria a perda de mais um personagem, durante a exibição 17×13 Jackson começou a se questionar e viver alguns conflitos pessoais. Caso não tenha conferido nenhum detalhe deste episódio, o médico se propôs a refletir sobre a sua participação em movimentos ativistas.

Já no episódio seguinte, o 17×14, ele resolve procurar o pai e em seguida April (Sarah Drew), porém já com uma ideia em mente: a de assumir a Fundação da sua família e agregar algum sentido na fortuna que os familiares têm.

Ainda sobre a 14ª parte da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, embora Kepner tenha relutado a princípio em aceitar a proposta de Jackson para se mudar para Boston, no fim ela acaba aceitando, uma vez que está divorciada.

E o adeus será hoje!

É isso aí! Para quem gosta do personagem de Jesse Williams, é importante que saiba que nesta quinta-feira será a última aparição do ator na produção da ABC. E o que acha de conferir o vídeo promocional da exibição 17×15? Não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo abaixo, acesse o link). [Continua depois do vídeo]

Você também precisa saber disso!

Além da despedida de Avery, o episódio desta quinta-feira guarda outro importante detalhe: ele é o penúltimo. Se você ainda não estava por dentro desta informação, para garantir a saúde de seus artistas e também de todos os funcionários que trabalham nos bastidores, devido à atual pandemia de Coronavírus, os responsáveis pela trama anunciaram que esta temporada só terá 16 exibições.

Junto com a informação citada anteriormente, resta saber se um novo hiato será anunciado. Vamos aguardar e te atualizamos em qualquer novidade, combinado?

E então, como faço para assistir a despedida de Jackson em Grey’s Anatomy?

Sobre este questionamento, vale esclarecer que nesta quinta-feira, a transmissão ocorrerá somente para os telespectadores que moram nos Estados Unidos. Para os fãs brasileiros, é necessário aguardar as transmissões que ocorrem semanalmente pela Sony, sempre às terças-feiras, às 21h.

Lembrando que para conferi-las é preciso ter acesso a um plano de TV por assinatura e que contemple este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação.

