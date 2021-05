Dois novos atores se juntam na reta final ao elenco de The Good Doctor

A série The Good Doctor segue em frente com sua quarta temporada e prepara grandes surpresas para os fãs. Na reta final, foi revelado recentemente que dois artistas mexicanos (Esmeralda Pimentel e Osvaldo Benavides) integram o elenco do último episódio, como detalhado pelo site Spoiler – Bolavip.

O drama médico, que recentemente confirmou sua quinta temporada , caracterizou-se desde o início por ter um elenco multicultural.

Ao longo dos anos, alguns exemplos foram Nicholas González (de ascendência mexicana), a britânica Antonia Thomas e Will Yun Lee de ascendência coreana.

Como revelado pelo site nesta semana, a lista especial vai crescer nesses últimos episódios.

Reta final de The Good Doctor

Pimentel usou sua conta do Instagram para anunciar que estará em Good Doctor seguer e revelou que sua personagem se chamará Ana Morales e compartilhará cenas com a Dr. Morgan Reznick.

Além disso, uma publicação no blog The Good News também relatou a atuação de Benavides no programa. Embora o ator de 41 anos ainda não tenha confirmado oficialmente, o papel será do Dr. Mateo Rendon.

Como revelado pelo site, o dia 7 de junho será o grande momento para saber qual o papel que os dois artistas desempenharão na trama.

Ainda de acordo com as informações, em ambos os casos, são dois artistas consagrados no México. Confira:

Com informações do site Spoiler – Bolavip

