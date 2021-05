A era velho fofinho de Robert De Niro

Robert De Niro não pode ser acusado de não variar o cardápio de papéis. Nas últimas décadas, ele está disposto a fazer rir. A recordar as franquias “Máfia no Divã” e “Entrando numa Fria”, para citar as comédias mais bem-sucedidas, mas é fato que o ator de 77 anos é lembrado como um artista de método, do tipo que engorda e emagrece quantos quilos forem necessários para um personagem e entrega performances perturbadoras, sobretudo nos dramas.

Na estreia “Em Guerra com o Vovô”, disponível a partir de hoje nos cinemas, De Niro aproveita a idade para abraçar um personagem bastante despretensioso em filme igualmente leve, mas com um elenco muito bom, a começar por ele mesmo.

De Niro interpreta Ed, que ficou viúvo há pouco tempo e é levado a contragosto para a casa da filha, Sally (Uma Thurman), que mora com o marido, Arthur (Rob Riggle) e os três filhos: a adolescente Mia (Laura Marano), Peter (Oakes Fegley) e a caçula Jennifer (Poppy Gagnon), que tem como principal característica ser apaixonada pelo Natal.

Os netos amam o avô e ele ter se mudado para lá não é exatamente um problema. Mas Peter precisou ser desalojado para o sótão. Um sótão espaçoso, é verdade, mas desajeitado.

Incentivado pelos amigos do colégio, o garoto abre disputa com o avô pelo espaço. Deixa claro que não é nada pessoal, mas é que não é justo mesmo, sabe?

A premissa é ingênua assim e, da mesma forma que o personagem de De Niro, o público também pode demorar a embarcar nos motivos do garoto. Até que, com a participação de Ed, revidando as pegadinhas, as coisas ficam mais interessantes em termos de comédia. Mas nada muito inesquecível.

Destaque para a participação de Christopher Walken e Cheech Marin como os amigos de Ed que o ajudam na resistência pela ocupação do quarto. E também a Jane Seymour, belíssima aos 71 anos, como interesse amoroso de Ed. Algo divertido para mostrar aos filhos antes de chegar a hora de “Taxi Driver” ou “Touro Indomável”.