No Limite: tribo Calango perde mais um integrante

A eliminação de Mahmoud na semana passada abalou a moral da tribo Calango, que voltou a ter um péssimo desempenho nas provas de privilégio e de imunidade desta semana e acabou perdendo mais um integrante.

O tempo não deu trégua para os competidores e as chuvas torrenciais durante as noites que antecederam as duas provas derrubaram os jogadores e exigiram ainda mais resiliência na provas de resistência.

No Limite das forças

Na noite antes da eliminação, choveu tanto que os ex-BBBs tiveram que passar a noite de pé, tremendo de frio e tentando se aquecer se abraçando. A situação ficou tão ruim que a produção teve que afrouxar as regras de sobrevivência e fornecer cobertores térmicos para evitar que alguém sofresse hipotermia.

A participante Íris Stefanelli disse que essa tinha sido a pior noite de sua vida e cogitou desistir do reality.

Prova do Privilégio

A prova do Privilégio do No Limite desta semana valia café, leite em pó, milho, arroz, feijão, carne seca e um item de higiene indispensável para a situação, lenços umedecidos.

A prova foi disputada em um circuito de quatro etapas, com obstáculos, que exigia força, habilidade e trabalho em grupo.

A tribo Carcará ganhou a dianteira deste o início e levou a prova com facilidade.

Prova da Imunidade

Na prova de imunidade, outra prova complicada, cheia de regras e etapas, os integrantes deveriam carrega dois integrantes amarrados com uma corda por obstáculos. A prova terminava com um tipo de tiro ao alvo com saquinhos de areia para derrubar latinhas amontoadas.

Os Calangos lideraram quase toda a prova, mas deram bobeira no final e mais uma vez os Carcarás mostraram sua força e a agilidade do trabalho em grupo.

No final, os Calangos tiveram que escolher outro jogador para sair e a escolhida foi Angélica, que participou do BBB 15.