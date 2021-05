Halston: ele foi a cara dos anos 1970

Halston foi sinônimo de glamour, paetês e da estética da era disco. Do Studio 54, dos excessos, da cultura queer e do glamour que acompanhou a atmosfera do jet set de Nova York onde artistas e modelos redefiniram a estética de uma geração e permanecem como símbolos dessa época.

Ryan Murphy, um mestre em criar deleites visuais cheios de glamour (como em “The Politician”, “Scream Queens”, “American Horror Story”, entre outras séries), recriou a vida de Roy Halston Frowick em uma série disponível na Netflix. Na história, mostra como ele fez o próprio nome na indústria da moda americana e internacional.

Na ficção, Ewan McGregor incorpora o estilista que redefiniu a estética dos anos 1970 com glamour, mas sem deixar de lado o apelo prático e funcional da vida real, mesclando paetês e paletas neutras.

O Metro destaca alguns fatos interessantes sobre a série e o legado de Halston.

• Nascido em 23 de abril de 1932 no Iowa, Roy Halston Frowick interessou-se por moda ainda pequeno ao ver a avó costurar. Começou criando chapéus e modificando roupas para a irmã e a mãe

• Nos anos 1950, estudou na School of the Art Institute of Chicago e abriu um estúdio, onde deu sequência ao negócio dos chapéus

• Em 1961, atraiu atenção depois que Jacqueline Kennedy escolheu um de seus modelos para a posse de John Kennedy na Casa Branca. Naquela mesma década, começou a desenhar suas primeiras coleções, notadamente sofisticadas e minimalistas

• O designer viveu em meio a festas intermináveis no clube Studio 54, um símbolo do hedonismo. Ao seu lado, estavam o artista plástico Andy Warhol, a cantora e atriz Liza Minnelli e a modelo Bianca Jagger, entre outras figurinhas carimbadas

• Halston viveu seu auge da fama e riqueza ao trabalhar com mulheres importantes nos anos 1970, como a diva Elizabeth Taylor

• As criações do estilista foram licenciadas para produtos como esmaltes de unhas e batons. E ele sempre aparecia nos anúncios

• Sua marca era vendida em lojas de departamentos como a J.C. Penney, mas nem sempre Halston honrava as entregas devido a problemas pessoais ou relacionados a seu estilo de vida. Eram cerca de oito pedidos por ano

• Halston morreu em consequência de complicações da Aids em 1990. Sua estética prevaleceu, assim como sua marca

• Em parceria com Robert Rodriguez, diretor criativo da Halston, a Netflix lança em junho uma coleção cápsula com dez vestidos inspirados em modelos que aparecem na série, que tem figurino assinado por Jeriana San Juan a partir dos arquivos da grife. Os preços das peças variam entre R$ 5 mil e R$ 8 mil