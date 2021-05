‘Chefão’ da ABC fala sobre destino de ‘Grey’s Anatomy’ em nova entrevista; confira

Após diversas especulações sobre a continuação ou não de Grey’s Anatomy, recentemente foi confirmado através do perfil oficial da série nas redes sociais que sim, a trama médica que é sucesso de audiência mundial continuará, pelo menos, em sua 18ª temporada.

Fique ligado: este texto pode conter detalhes de episódios que ainda não foram transmitidos no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, certo?

Ainda sobre a informação citada no início deste texto, embora a previsão fosse para que a novidade fosse anunciada esta semana, isso porque é o período que ocorrerá o evento Upfronts, responsável por comunicar as renovações e cancelamentos da grade de programação da American Broadcasting Company (ABC), os responsáveis resolveram adiantar a sua comunicação. Confira abaixo a publicação. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link). [Continua após o post].

Tradução da legenda: “Alguém me pegue um carrinho de emergência porque Grey’s Anatomy está voltando para a 18ª temporada!”.

Por que a confirmação demorou?

Essa foi uma das perguntas que os fãs mais fizeram e a demora na confirmação da nova temporada se deu devido ao impasse no acordo entre a ABC e a protagonista da série, Ellen Pompeo (Meredith), sobre a renovação de seu contrato e ao valor recebido pela estrela de Grey’s Anatomy.

Leia mais sobre a série:

Quem estará na 18ª temporada de Grey’s Anatomy?

Com exceção de Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), que teve o personagem morto na 7ª exibição, e Jesse Williams (Jackson) que confirmou recentemente que está deixando o show, não há indícios de que outras figuras sejam retiradas do elenco ainda na atual season, mas tratando-se de Grey’s Anatomy, o que resta é aguardar e ver o que acontecerá nos dois últimos episódios, combinado?

Caso de fato nenhum outro personagem seja retirado da série, seguiremos com as figuras do elenco original tendo Ellen, Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber) e os demais atores.

‘Chefão’ da ABC fala sobre futuro da série

Isso mesmo! Craig McCartney, que é presidente da ABC Entertainment e Hulu Originals, revelou em entrevista quais são as projeções para o futuro de Grey’s Anatomy. Em uma coletiva de imprensa, ele disse: “Grey’s Anatomy continua a ser um gigante da classificação. Os fãs adoraram essa temporada”. McCartney ainda acrescentou: “Acho que a série fez um trabalho realmente incrível este ano, contando as histórias de todos os heróis da linha de frente que estão lutando contra o Covid. Continuaremos com Grey’s Anatomy enquanto pudermos”, afirmou.

E nós sabemos que se depender dos fãs, Grey’s Anatomy não terá previsão para que acabe, não é mesmo?

Como faço para assistir a atual temporada de Grey’s Anatomy?

Para assistir a season 17 do show médico, é necessário ter um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony em sua grade de programação. Cabe lembrar que as transmissões ocorrem sempre às terças-feiras, às 21h.

Por fim, acompanhe nossa página, pois traremos novidades diárias sobre a série. (Com Mega Notícias).

