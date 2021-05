[SPOILER] Marvel apresenta novo personagem da série ‘Loki’

Novo teaser divulgado pela Marvel introduz um novo personagem: Sr. Mobius será interpretado por Owen Wilson e terá papel fundamental na trama.

Um novo teaser da série ‘Loki’ foi divulgado pela Marvel e apresentou um novo personagem que deve ter papel crucial nas novas aventuras do “Deus da Trapaça”. O novo teaser ainda não foi divulgado no YouTube oficial da Marvel no Brasil, por esse motivo sua única versão conhecida até agora é a em inglês e sem legendas.

A série ‘Loki’ estreia 9 de junho no Disney Plus. A trama se passará após o filme ‘Vingadores: Ultimato’ de 2019. Parecia que Loki não havia sobrevivido ao ataque de Thanos, porém, graças à viagem no tempo dos Vingadores, um dos personagens favoritos do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) voltou.

Na série da Disney Plus, após roubar o Cubo Cósmico, ou Tesserato, ele foi aprisionado por uma organização secreta envolvida com o multiverso, a TVA. No Brasil, é conhecida como Autoridade da Variação do Tempo. Trata-se de uma agência interdimensional que foi projetada para manter os limites entre realidades alternativas, muito útil indo sempre que algo ou alguém ameaça uma linha temporal.

Quem é o personagem de Owen Wilson?

Criado pelo escritor e artista Walt Simonson, o Honorável Sr. Mobius “Moby” M. Mobius é um burocrata de cabelos negros e bigode que trabalha para a TVA (Time Variance Authority) como executivo sênior da média gerência. Em sua estreia na Marvel Comics, ele originalmente ocupou uma posição na administração júnior antes de subir na hierarquia da organização, que tem um propósito fascinante.

The Time Variance Authority, também criação de Walt Simonson com o colega artista Sal Buscema, foi apresentado pela primeira vez na Marvel Comics em uma edição de 1986 do Thor, coincidentemente. Como um trailer recente de Loki esclarece, a agência monitora de perto as realidades individuais do multiverso para garantir que as coisas, incluindo o próprio tempo, ocorram sem problemas. O Sr. Mobius é interpretado por Owen Wilson.

Roteiro pode ter sido inspirado em um livro misterioso

O site especializado Heroic Hollywood publicou no início de maio que um livro, disponível para pré-encomenda apresentando a arte da série, conta uma história um pouco diferente da sinopse oficial.

“Agora sabemos que Loki tem uma escolha a fazer quando a TVA o pegar. O personagem de Tom Hiddleston pode ‘enfrentar a exclusão da realidade’ ou trabalhar com eles para derrubar uma ameaça maior. Uma vez que Loki será uma aventura cósmica selvagem, isso sugere que qualquer que seja essa ameaça, será uma força muito poderosa dentro do Universo Cinematográfico Marvel”.

Veja a sinopse do livro na íntegra: “Pegando imediatamente após Loki roubar o Tesserato (de novo), ele se vê chamado perante a Autoridade de Variância de Tempo, uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço, forçado a responder por seus crimes contra a linha do tempo e ter uma escolha: exclusão da realidade ou auxiliar na captura de uma ameaça ainda maior”.O livro, intitulado ‘Marvel’s Loki’ está atualmente disponível para venda no site da Amazon e será distribuído em 30 de novembro, de acordo com o The Direct. Veja aqui.