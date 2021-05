‘Nazaré’: Band estreia novela que foi sucesso de público em Portugal

Estreia nesta terça-feira (18), às 20h25, na Band, a novela “Nazaré”. A produção portuguesa foi um grande sucesso no canal SIC entre 2019 e 2020, batendo recordes de audiência que levaram à renovação da história por mais uma temporada na emissora, que a exibiu até janeiro deste ano.

Assinada pela autora Sandra Santos, a história é protagonizada pela jovem batalhadora Nazaré, que enfrenta sozinha a barra de sustentar a casa e tentar providenciar tratamento para a mãe, diagnosticada com uma doença grave.

Vivida pela atriz Carolina Loureiro, 28 anos, a protagonista não é uma mocinha típica. Trabalha muito, como pescadora em alto mar e vendendo na rua os pães que a mãe, Matilde (Custódia Gallego) faz, mas também é impulsiva a ponto de se envolver nos esquemas criminosos do namorado, Toni (Afonso Pimentel) para conseguir juntar a quantia necessária para levar a mãe a Londres, onde há um especialista capaz de ajudá-la. “Nazaré vai tentar tudo para ver a mãe curada. Às vezes, ela acaba fazendo coisas não tão boas, mas tem as melhores das intenções, que é ajudar. Ela é uma lutadora, guerreira, e acho que o amor sempre prevalece”, adianta a protagonista em entrevista ao Portal da Band.

O triângulo amoroso se forma quando ela cruza o caminho de Duarte (José Mata), um playboy inconsequente e herdeiro de uma indústria madeireira. Enquanto ela vende pães, ele tropeça nela ao sair, bêbado, de uma balada.

Além da mocinha, outra Nazaré em voga na trama é a vila conhecida por suas ondas gigantes, um point frequente dos surfistas de todo o mundo. É lá que a história se desenrola, pano de fundo para a história de ação, romance e solidariedade. As belas paisagens marcarão presença em todos os capítulos.

A trama também mostra uma realidade enfrentada pelos portugueses na estação mais quente do ano: a dos incêndios florestais.

Carolina, portuguesa da freguesia de Guia, Ilha e Mata Mourisca, no distrito de Leiria, comemora a chegada do folhetim por aqui. “Estou muito feliz pela novela passar esse ano no Brasil. Tanto eu quanto todo o elenco esperamos muito que todos gostem. Nazaré foi um fenômeno aqui em Portugal. Muita gente assistiu, muita gente gostou e muita gente quer mais da novela”, contou ao Portal da Band.

A atriz já tem certa proximidade com o país: namora há pouco mais de dois anos o cantor gaúcho Vitor Kley. Na exibição brasileira, que vai ser dublada, o tema de abertura é a música “O Sol”, hit de Kley, que também gravou uma breve participação na trama.