Grey’s Anatomy | 17×15: Novo vídeo divulgado revela detalhes importantes do próximo episódio; assista

Fique ligado: Como sempre alertado, este texto conterá spoilers de exibições de Grey’s Anatomy que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada, ok?

Antes de mais nada, se você ainda não tinha conhecimento desta informação, é importante que saiba que sim, Jesse Williams (Jackson) está dando adeus à produção da ABC após 12 temporadas no show médico. Em uma entrevista recente, o ator contou que a decisão foi tomada após uma longa conversa com os responsáveis pela série e aproveitou a oportunidade para agradecer todo o suporte que recebeu durante estes anos.

Notícia foi de grande impacto para os fãs!

Embora houvesse bastante especulações sobre a permanência de Jesse em Grey’s Anatomy desde o fim da 16ª temporada, a atual season não deu indícios claros de que de fato isso poderia ocorrer, inclusive, ao longo da narrativa que vem sendo discutida o personagem de Williams chegou até a ter um affair com Jo Wilson (Camilla Luddington).

April e Jackson vão ficar juntos?

Finalmente, após esperar desde a 7ª exibição, os fãs de Grey’s Anatomy tiveram a oportunidade de rever April Kepner (Sarah Drew) que teve o papel fundamental para ajudar nesse processo de saída de Jackson da série. E embora os fanáticos queiram ver mais da personagem, não há indícios de que ela aparecerá no episódio 17×15. O mesmo se pode dizer sobre o ship Japril, que mesmo o desejo de alguns dos fãs sendo para que o casal volte a ficar junto, não há evidências de que isso realmente ocorrerá.

Esta era uma das maiores dúvidas do próximo episódio de Grey’s Anatomy

Você se recorda como foi o processo para que Wilson finalmente mudasse de especialidade? Caso não lembre, esta foi uma decisão bastante difícil, principalmente quando chegou no passo da conversa com Bailey (Chandra Wilson). Embora no final Miranda tenha aceito a decisão de Jo, a verdade é que até ela permitir a situação foi dura.

Mesmo no caso de Jackson sendo diferente, uma vez que uma demissão é algo definitivo e não há como recusar, alguns dos fãs gostariam de saber como seria a reação de Bailey em relação a este fato. Pensando nisso, separamos um vídeo divulgado hoje (18) pela ABC que mostra um trechinho de como será. Confira abaixo a tradução do diálogo e em seguida o vídeo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

“Minha demissão oficial” — Jackson;

“Nós estamos orgulhosos de você, Avery” — Bailey;

“Eu estou orgulhoso de você, filho” — Webber (James Pickens Jr.);

“Obrigado. Falo com você em breve” — Jackson;

“Para esclarecer o que acabou de acontecer, Jackson Avery agora é…” — Bailey;

“Nosso chefe” — Webber (James Pickens Jr.).

Isso mesmo! Jackson está deixando o hospital para assumir a Fundação de sua família.

Mas e então, você vai sentir falta do médico?

E lembre-se, enquanto o episódio 17×15 não é lançado no Brasil, isso porque a previsão é de que ocorra em 29-06-2021 (sujeito à alteração sem prévio aviso), acompanhe nossa página, pois traremos novidades diárias sobre a série.

