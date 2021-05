‘The Underground Railroad’: série da Amazon toca no trauma da escravidão

A minissérie sobre Cora, uma mulher escravizada no sul dos EUA, assombrava Barry Jenkins, até porque amigos e familiares disseram que o diretor não deveria fazer “The Underground Railroad”, série disponível na Amazon Prime Vídeo.

Ele explicou sua decisão de seguir em frente numa declaração para a imprensa: “O trauma advindo de representações da instituição norte-americana da escravidão é tão grande que a simples noção de criar tais imagens é suficiente para trazer à tona a vergonha”, afirmou.

As cenas desse capítulo sombrio da história dos EUA são, como no Brasil, pouco mostradas e debatidas. E o diretor dos vencedores de Oscar “Moonlight – Sob a Luz do Luar” e “Se a Rua Beale Falasse” se perguntou: a quem isso serve? Depois de pensar em filmes sobre o Holocausto, como “A Lista de Schindler”, ele se deu conta de que “o trauma é real, mas a vergonha não é nossa”, disse, em referência aos afro-americanos.

O cineasta procurou expandir os espaços para os personagens existirem. Cora é uma mulher comum, que foi abandonada pela mãe ainda criança e isolada por conta disso. “Ela quase nunca fala. Mas você sempre sabe o que ela está sentindo”, disse a atriz Thuso Mbedu, sobre a jornada da personagem, tendo em seu encalço Ridgeway (Joel Edgerton). “Perdi minha mãe cedo, então me sentia assim também. E foi muito libertador poder expressar essas coisas e ver Cora encontrar partes diferentes de si.”

Mesmo assim, foi difícil contar essa história. Tanto que Jenkins fez questão de ter uma terapeuta no set e deixou claro que se a equipe precisasse de uma pausa, era só avisar. Ele mesmo precisou. Porque a simples ideia daquelas imagens era forte demais.

Mbedu, nascida na África do Sul, acredita que mostrar o passado é fundamental para avançar para o futuro. “Estamos num momento em que dizem para quem tem o corpo negro: supere, aconteceu faz tanto tempo. Mas a verdade é que continua ocorrendo hoje, em 2021”.