Fãs estão revoltados com ‘Grey’s Anatomy’ e nós te explicamos o motivo!

Antes de você seguir com a leitura, queremos alertar que este texto conterá spoilers do último episódio de Grey’s Anatomy que só foi transmitido nos Estados Unidos. Portanto, só continue se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Se você está por fora do que tem acontecido nos episódios lançados nos EUA, após a exibição 17×07, que foi marcada pela dura morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti), a ABC anunciou no dia seguinte que Sarah Drew (April Kepner) estaria de volta ao elenco de Grey’s Anatomy para fazer uma participação, até este momento não se sabia se a aparição seria definitiva. E embora a notícia tenha sido divulgada com bastante antecedência, April só deu as caras na 14ª parte da season 17.

E ela realmente veio!

Para quem não aguentava mais esperar, sim, Kepner veio na exibição 17×14, contudo com um objetivo único: ajudar no processo de saída de Jackson (Jesse Williams) de Grey’s Anatomy.

ALERTA DE MUITO SPOILER!

Embora a notícia tenha viralizado nas redes, há ainda bastante pessoas que não sabiam que o episódio 17×15 será a deixa de Jesse. ISSO MESMO! Após 12 temporadas interpretando o médico Jackson Avery, o ator confirmou em uma entrevista sua saída do elenco de Grey’s Anatomy.

A pergunta que não quer calar: Japril está vivo?

Sabemos que essa é a maior dúvida dos fãs e para quem está curioso, até o momento não foram dados indícios claros de que isso de fato acontecerá. Mas como a esperança é a última que morre, o próximo episódio pode ser a cartada final e decidir se haverá uma aproximação dos dois.

Mesmo a decisão da saída de Jesse do elenco aparentemente tendo sido adotada em conjunto (ator e produção), alguns dos fãs de Grey’s Anatomy se demonstraram revoltados com a novidade, reclamando que agora restam poucos artistas do elenco original e das primeiras temporadas.

Recentemente, o perfil oficial da série no Instagram fez a publicação do vídeo promocional do episódio 17×15 e escreveu o seguinte: “Quinta-feira, dizemos adeus a Jackson”. Aproveite e confira abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). [Continua depois do vídeo].

Em resposta ao vídeo, os fanáticos por Grey’s Anatomy deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Por que não podemos dizer adeus ao Owen em vez de ao Jackson?”;

“Vocês tiraram Mark, Lexie, George, Derek, Cristina, April, Callie, Arizona, Izzie, Alex, Addison e Deluca e agora Jackson? Quais histórias sobraram?”;

“Mer acabou de acordar e agora está perdendo uma das únicas pessoas que ela deixou”;

“Não, não posso perder Jackson também”;

“Mer literalmente perdeu todos que ela mais amava, eu odeio tanto isso”.

História de Jesse em Grey’s Anatomy não é de hoje!

Se você não sabia desta informação, além da continuação da produção da ABC para uma possível 18ª temporada, agora confirmada, havia muitos rumores em relação à permanência de Jesse no show médico. Alguns comentários apontados por fãs de Grey’s Anatomy diziam que não tinham mais narrativas para o personagem/ator na trama.

Por fim, fique tranquilo, embora o episódio da próxima quinta-feira tenha transmissão somente nos Estados Unidos, acompanhe nossa página, pois traremos diversas novidades sobre esta e outras exibições.

Mas, afinal, você vai sentir a falta de Jackson?

