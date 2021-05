País se despede das muitas mulheres de Eva Wilma

Eva Wilma foi sepultada ontem em São Paulo após velório reservado a seus familiares. Morta na noite de sábado, a atriz de 87 anos foi diagnosticada com um câncer no ovário recentemente e estava internada desde 15 de abril, a princípio para tratar problemas cardíacos e renais. Ela deixa dois filhos, Vivien e John Herbert Buckup Jr., e cinco netos.

Segundo boletim do Hospital Albert Einstein, onde ela recebia tratamento, o câncer, descoberto no dia 7 de maio, se disseminou e provocou insuficiência respiratória, causa da morte da atriz.

Eva Wilma Riefle foi fruto do casamento de um metalúrgico alemão com a filha de imigrantes judeus ucranianos que se basearam em Buenos Aires. Essa mistura se encontrou em São Paulo, onde Vivinha, como era chamada nos bastidores, nasceu em 14 de dezembro de 1933.

Sua primeira arte foi o balé clássico, iniciado aos 14 anos. Filha única, foi educada nos melhores colégios da capital, e contava ainda com aulas de canto, piano e violão com ninguém menos que Inezita Barroso.

Em 1953, passou no rigoroso teste para integrar no corpo do Balé do IV Centenário (do Teatro Municipal de São Paulo) e chamou a atenção de José Renato, diretor e produtor do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) que estava às voltas com o Teatro de Arena.

Estreou como atriz no mesmo ano, com “Esta Noite É Nossa”, de Stafford Dickens, na primeira turma do Arena, ao lado de Monah Delacy, Geraldo Mateus, Henrique Becker, Sergio Britto e Renata Blaunstein.

Em 1955, se casou com o ator John Herbert (1929-2011), pai de seus filhos. Àquela altura, ela já estava na TV. Com o marido, trabalhou na série “Alô, Doçura!”, de Cassiano Gabus Mendes, no ar de 1953 a 1964. Permaneceram juntos por 21 anos.

No cinema, viveu Luciana ao lado de Walmor Chagas no emblemático “São Paulo, Sociedade Anônima” (1965), de Luiz Sergio Person.

Em 1979, Vivinha se casou com o ator e diretor Carlos Zara, que foi seu par romântico na primeira versão de “Mulheres de Areia” (1973), feita para a extinta TV Tupi. Assim como a versão com Glória Pires, a novela de Ivani Ribeiro foi um estrondoso sucesso por conta da dupla jornada da protagonista, que dava vida a gêmeas bem diferentes: a bondosa Ruth e a ardilosa Raquel. O casamento durou até a morte de Zara, em 2002.

Pertenceram a Eva as primeiras versões de Jô Penteado de “A Gata Comeu” e Dinah Toledo de “A Viagem” que, coincidentemente, acabaram sendo interpretadas por Christiane Torloni em remakes nas décadas seguintes.

Já na Globo, onde chegou nos anos 1980, fez participações em “Guerra dos Sexos” e “Que Rei Sou Eu?”, entre outros folhetins. Entrou para a história com a vilã Altiva de “A Indomada” (1997), que misturava inglês com sotaque nordestino para fazer suas maldades que resvalavam na comédia.

Destacou-se como a ginecologista Marta na série “Mulher”, que durou dois anos e ganhou o prêmio de melhor programa de TV da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1998. A série, que contava ainda com Patricia Pillar, era ambientada em uma clínica e falava sobre o universo feminino de uma maneira delicada e mais libertária.

Dos palcos, um grande amor, só se afastou por conta do coronavírus. E foi premiada. Ganhou os prêmios Molière e Sharp, em 1994, e o Shell, em 1995 pela montagem “Querida Mamãe”, de Maria Adelaide Amaral, com Eliane Giardini e direção de José Wilker. E continuava na ativa. Em 2016, com a amiga Nicette Bruno, fez “O que terá acontecido a baby Jane?”. Nos últimos anos, dedicava-se a espetáculo musical ao lado do filho, que pretendia retomar após a pandemia.

Vivinha não parou de trabalhar nem quando estava hospitalizada. Chegou a gravar um off para o filme “As Aparecidas”, de Ivan Feijó. “Quem tem arte na veia, sabe que o ‘show tem que continuar’”, compartilhou Eva em uma foto em que aparecia com o texto nas mãos.