Atriz de The Good Doctor compartilha vídeo inédito dos bastidores da série que os fãs não esperavam

Querida em The Good Doctor, a atriz Christina Chang compartilhou um novo vídeo inédito dos bastidores da série e causou furor nas redes sociais.

A nova postagem foi compartilhada pela artista no Instagram. Christina dá vida à personagem Dr. Audrey Lim na série médica.

Na imagem descontraída, ela aparece abraçando o ator britânico Freddie Highmore (personagem Dr. Shaun Murphy).

Ela também aproveitou para escrever um longo texto na postagem, sobre o encerramento oficial da 4ª temporada. Confira:

Dr. Audrey Lim em The Good Doctor

“Encerramento oficial da 4ª temporada em @thegooddoctorabc 🙌🏽 Parabéns a todos os membros do elenco e da equipe! Fizemos JUNTOS”.

“Conseguimos filmar nosso pedido completo de 20 episódios no meio de uma pandemia, graças à diligência da Sony Safety e à equipe de produção aqui em Vancouver liderada por Shawn Williamson”.

“Um grande salve para as enfermeiras que nos examinaram, a equipe que trabalhou tão duro, para nossos serviços de refeição e catering para encontrar criativamente maneiras de nos fazer nutrir alimentos com segurança e para todos os membros da equipe do The Good Doctor”.

“Com muito amor para o elenco, bom descanso e vejo vocês na S5! ️! #thegooddoctor #sony @sptv #covidsafe #thankyou”, escreveu.

Reprodução – Instagram

Momento descontraído

A postagem rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados.

“Parabéns a todo elenco e equipe técnica pela incrível temporada”, “parabéns, Christina por ser tão formidável” e “logo veremos todos de novo na 5ª temporada” foram alguns dos comentários dos fãs.

Com 49 anos, Christina Chang é sempre presente nas redes sociais. Confira publicação compartilhada no Instagram:

LEIA TAMBÉM: