‘A Mulher na Janela’: elenco de primeira a serviço do suspense

Nas primeiras cenas de “A Mulher na Janela”, estreia recente da Netflix, a televisão da protagonista Anna Fox (Amy Adams) mostra cenas de produções antigas. Não à toa, a primeira destas sequências traz o rosto de James Stewart, estrela do thriller “Janela Indiscreta”, clássico de Alfred Hitchcock, lançado em 1954.

Esse é o tom do filme de suspense, dirigido pelo cineasta britânico Joe Wright (de “Orgulho e Preconceito”. “Desejo e Reparação”, “Hanna” e “O Destino de uma Nação”) a partir do best-seller homônimo de A.J. Finn.

A personagem de Adams é uma psicóloga infantil que sofre de agorafobia [transtorno de ansiedade associado a sintomas que acontecem em locais desconhecidos ou fora do “confortável”] e parece estar enfrentando alguns problemas extras. Só fala com o marido (Anthony Mackie) e a filha pequena pelo telefone, recebe visitas esporádicas de um psiquiatra e mistura os muitos remédios para controlar sua condição com incontáveis taças de vinho. O único contato frequente com o mundo exterior é com o rapaz que aluga o seu porão, David (Wyatt Russell), em um sobrado em Nova York.

Ela passa a ter uma distração quando a família Russell se muda de Boston para a frente da sua casa. Primeiro, conhece o filho adolescente, Ethan (Fred Hechinger), depois, quando sofre um problema com as crianças da vizinhança durante o Dia das Bruxas, recebe ajuda de Jane (Julianne Moore), a mãe da família, artista e desbocada. No mesmo dia, recebe uma visita suspeita de Alistair (Gary Oldman), o marido, o que faz com que ela passe a observá-los com frequência a ponto de testemunhar um crime.

Com a troca frequente de remédios e uma jornada fragmentada, Anna não é uma narradora tão confiável assim, na trilha de suspenses como “A Garota no Trem”. Um filme que não inova na linguagem do suspense e não oferece lá tantas surpresas, mas consegue prender a atenção por 1 hora e 40 minutos, que é só o que a gente precisa, às vezes. E com um elenco de primeira, não há mal algum.