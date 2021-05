MC Kevin morre após cair do 11º andar de hotel no Rio de Janeiro

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu na noite deste domingo (16).

O jovem caiu do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, de acordo com informações do site G1.

MC Kevin morre após cair do 11º andar

Como revelado, na madrugada de sábado (16) para domingo, ele chegou a postar um vídeo em seus stories no Instagram.

Ainda de acordo com as informações, a morte foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

Carreira do jovem cantor

Um dos principais sucesso do jovem cantor, o videoclipe de ‘Pra Inveja é Tchau’ já conta com quase 230 milhões de vizualizações.

Sendo um hit nacional, a música é uma parceria com o MC Davi. Confira compartilhado no YouTube:

