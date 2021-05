Motoqueiro Fantasma vai aparecer no próximo filme de Doctor Strange

Em reportagem exclusiva, editor de entretenimento revela ter visto a arte conceitual da sequência de ‘Doctor Strange’ e confirma que o Ghost Rider aparecerá no filme.

Após a aparição da versão de Robbie Reyes do Ghost Rider ter aparecido na série ‘Agentes da ‘S.H.I.E.L.D.’, a Marvel se prepara para lançar o Ghost Rider original: Johnny Blaze. A informação foi divulgada pelo site especializado That Hashtag Show (THS) e adicionou que o personagem fará sua estreia no MCU (da sigla em inglês: Marvel Cinematic Universe) em um dos filmes do próximo ano.

Em reportagem exclusiva, o editor de entretenimento Nick Santos afirmou que viu a arte conceitual do próximo filme de Doctor Strange, cujo título em português é ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Segundo ele, fica claro que o Ghost Rider aparecerá na sequência dirigida por Sam Raimi e suas fontes revelaram que será o personagem Johnny Blaze e não Robbie Reyes quem aparecerá.

Nick aposta que Ghost Rider terá um papel parecido ao de Hulk no MCU, no sentido de que ele atuará mais como um personagem secundário.

O que vem por aí

No dia 3 de maio, a Marvel lançou um teaser para anunciar as próximas produções. Um vídeo para celebrar o que já foi construído e dar as boas-vindas às novas produções que estreiam em 2021, 2022 e 2023. E a primeira a ser mostrada é ‘Viúva Negra’, que chegará aos cinemas e ao catálogo da Disney Plus como filme Premier Access em 9 de julho. ‘Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis’, estrelando Simu Liu, chega aos cinemas em 3 de setembro.

Em novembro é a vez de ‘Os Eternos’, filme da vencedora do Oscar Chloé Zhao sobre uma raça de seres imortais que protegem a Terra de vilões chamados de Deviants. O novo filme da Marvel que traz os heróis criados por Jack Kirby em 1976. As gravações terminaram em fevereiro de 2020 e os trabalhos de pós-produção do longa foram afetados pela pandemia da COVID-19. Inicialmente, a estreia estava agendada para novembro de 2020, mas teve que ser adiada.

O olhar para o futuro e o anúncio das produções em fase final de produção ou em andamento é dado a partir de ‘Homem-Aranha: No Way Home’ deve estrear em 17 de dezembro deste ano.

O início de 2022 será marcado por ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que tem data agendada para 25 de março, seguido por ‘Thor: Amor e Trovão’, que chega aos cinemas em 6 de maio do próximo ano.

Além disso, a Marvel também aposta em ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, antes divulgado somente como ‘Pantera Negra 2’, que estreia 8 de julho, seguido de ‘The Marvels’, com data para 11 de novembro de 2022.

‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ chegará aos cinemas em 17 de fevereiro de 2023 e ‘Guardiões da Galáxia, vol. 3’ está com estreia prevista para 5 de maio. Além disso, e para deixar os fãs ainda mais ansiosos, a Marvel termina o vídeo anunciando a produção de ‘Guardiões da Galáxia’, mas não fica claro se a estreia ocorrerá ainda em 2023.