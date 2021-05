Irmão mais novo de Kate Middleton posta comovente depoimento sobre a depressão

James Middleton, irmão mais novo de Kate Middleton, está lutando contra a depressão a três anos e meio.

“Há exatamente 1.255 dias eu fui diagnosticado com depressão clínica. Aquele dia foi o primeiro dia em que aprendi sobre saúde mental e como ela é parte integrante da maneira como vivemos nossas vidas”, postou James Middleton em seu perfil no Instagram na última quarta-feira, 11. James tem 34 anos e é o irmão mais novo de Kate Middleton. Ele é empresário e dono da Ella & Co, uma empresa de alimentos crus para cães liofilizados no Reino Unido.

O irmão de Pippa e Kate tem dividido com seus seguidores, através das redes sociais, como tem sido os seus dias de tratamento contra a depressão e também já se referiu sobre seu diagnóstico várias vezes em ocasiões anteriores. “Eu não conseguia sentir alegria, empolgação ou expectativa, apenas uma ansiedade de partir o coração que me impulsionou ao longo do dia, mas este momento com os cães naquela montanha eu nunca esquecerei”, James postou.

Em 2019, ele elogiou sua irmã Kate Middleton por apoiá-lo em sua recuperação, dizendo ao jornal britânico The Telegraph que membros da família, incluindo sua irmã mais velha, participaram de suas sessões de terapia cognitivo-comportamental com ele.

Embora tendo todo o apoio da família, ele disse que, após o diagnóstico clínico, ficou sem chão: “Dez dias depois, eu desapareci. Coloquei meus cachorros em meu carro e, sem dizer a ninguém para onde estava indo, dirigi até uma parte selvagem e remota de Lake District (no noroeste da Inglaterra). Lá nadei em um lago gelado, fiz caminhadas solitárias nas montanhas cobertas de neve e fiquei sozinho em uma cabana remota, tentando acalmar o tumulto em minha mente”, escreveu James.

O poder da natureza

Desde então, James vem compartilhando com seus seguidores como tem seguido a vida e lidado com a depressão e como o contato com a natureza tem ajudado nesse processo. “Uma das minhas melhores estratégias para lidar com minha própria saúde mental hoje é levar meus cães 🐾 para passear toda vez para inalar os poderosos benefícios que a natureza tem a oferecer 🌳”, acrescentou James.

Ele também falou sobre o papel crucial que a natureza e a vida selvagem desempenham na proteção de sua saúde mental, creditando as férias de Natal nas Highlands escocesas três anos atrás como um “ponto de virada” em sua batalha contra a depressão. “Tenho inúmeras histórias de como a natureza me ajudou nos últimos anos e não poderia deixar de recomendar uma receita contínua para a natureza como um suporte fantástico para sua saúde mental e bem-estar”, continuou ele, ao mesmo tempo que chamava atenção para sua recomendação pela Fundação de Saúde Mental.

“Gritei a plenos pulmões (como fazem nos filmes), chorei e absorvi tudo o que a natureza poderia me dar, dando-me forças para enfrentar a batalha que se aproximava para superar minha depressão”, confidenciou James aos seus seguidores.

Em uma postagem anterior, ele agradeceu às irmãs, Kate e Pipa, por terem lhe apoiado em todo o processo. Em junho de 2020, James revelou que sua família lhe presenteou com uma colmeia em seu aniversário e que isso passou a desempenhar um papel importante em ajudá-lo a se livrar do estresse da vida diária. “Quando estou com minhas abelhas, é como se alguém tivesse pressionado o botão mudo em tudo que está me preocupando 🐝”, acrescentou James em outra postagem.