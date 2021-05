Grey’s Anatomy | 17×15: April e Jackson podem ficar juntos? Nós te contamos!

Atenção: Antes de compartilharmos qualquer detalhe, queremos alertar que este texto conterá spoilers do episódio 17×14 de Grey’s Anatomy e possivelmente de outras exibições que não foram transmitidas no Brasil. Portanto, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Para começar, sim, ela voltou para Grey’s Anatomy!

Se você não conseguiu conferir nenhum detalhe do episódio 17×14, é importante que saiba que sim, finalmente, após muita espera, April Kepner (Sarah Drew) apareceu em Grey’s Anatomy e com uma história bastante relevante para o show da ABC.

Vamos entender como tudo aconteceu?

Depois de um grande conflito pessoal na exibição 17×13, Jackson (Jesse Williams) resolveu que iria procurar o pai, história esta que rendeu uma conversa bastante franca. Logo após “se encontrar”, o médico decide não só que queria conduzir a fundação da família, como gostaria que April, fosse junto com a filha e seu esposo, Matthew (Justin Bruening) em sua mudança para Boston.

Afinal, Kepner aceitou?

Embora tenha resistido ao pedido, isso porque a médica afirmou que estava desenvolvendo um trabalho com a comunidade local, no dia seguinte, ela acabou aceitando e dizendo que se mudaria então para o estado de Massachusetts com Avery.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). [Continua depois do vídeo].

É ISSO MESMO QUE VOCÊ ACABOU DE VER!

Para alegria de alguns dos fanáticos, April está separada e é aí que entra a dúvida: ela e Jackson podem ficar juntos?

Embora a trama não tenha dado indícios claros de que isso pode de fato acontecer, esta é uma questão que não pode ser descartada, uma vez que eles já foram um par amoroso. Uma alternativa neste caso é deixar subentendido, como ocorreu com Arizona (Jessica Capshaw) e Callie (Sara Ramirez), lembra? (Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

A MÚSICA

A MENSAGEM DA CALLIE

O SORRISO DA ARIZONA

ARIZONA E SOFIA FELIZES



EU AMO MUITO UMA CENA pic.twitter.com/MeABLhnplv — ana (@dyadproperty) May 18, 2018

É o adeus para Jesse Williams!

Se você ainda não sabia dessa informação, sim, após 12 temporadas, Jesse Williams está dando tchau para o elenco de Grey’s Anatomy. A novidade foi anunciada recentemente em uma entrevista concedida pelo ator, que se demonstrou bastante grato pelas oportunidades que teve enquanto fazia parte da produção ABC.

E este, caso você ainda tenha dúvidas, é o motivo pelo qual Jackson está se mudando para Boston.

Vale reforçar que DeLuca (Giacomo Gianniotti) deixou a 17ª temporada morto, então dificilmente isso aconteceria também com Jackson. Além disso, Sarah estava confirmada desde o 7º episódio, ou seja, foi uma decisão bastante planejada pelos produtores da série.

A história de Jackson ainda não terminou

É isso mesmo! O desfecho para o personagem será no episódio 17×15, tendo o doutor que ir ao hospital pedir sua demissão, e claro, se despedir de Meredith (Ellen Pompeo). Assista abaixo ao vídeo promocional do próximo episódio. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

