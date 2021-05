[ESTREIA] Sob críticas, thriller ‘A Mulher na Janela’ chega na Netflix

Novo thriller de suspense psicológico, ‘A Mulher na Janela’ entra hoje, 14, no catálogo da Netflix e é baseado em livro homônimo.

Nesta sexta-feira, 14, entra no catálogo da Netflix o thriller ‘A Mulher na Janela’. Estrelado por Amy Adams, a trama acompanha uma psicóloga agorafóbica que presencia um crime na casa do vizinho. Anteriormente, a Netflix já havia divulgado o trailer do longa. Confira abaixo.

Amy Adams é Anna Fox, uma psicóloga que sofre de agorafobia, e que passa os dias trancada em casa submersa em seus medos e vigiando a vida dos vizinhos através da lente de longo alcance de sua câmera fotográfica Nikon Antes, ela tinha uma carreira de sucesso e muitos pacientes. Agora ela está separada do marido e da filha e desenvolveu a agorafobia, uma psicopatologia causada pelo medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos.

Mas tudo muda quando ela presencia um crime na casa do outro lado da rua, onde mora uma família “perfeita”: sua vizinha, vivida por Julianne Moore, pode ter sido assassinada e ela está determinada a descobrir a verdade, mesmo que isso signifique ir além da segurança de sua casa. Mas será que alguém vai acreditar em Anna?

O thriller psicológico também é estrelado pelo mesmo roteirista do filme, Tracy Letts, Gary Oldman, Brian Tyree Henry e Jennifer Jason Leigh. “Tenho sido uma fã de thrillers psicológicos ao longo dos anos. Eu amei como avaliamos a Anna como alguém que estava lutando com tanta escuridão e foi uma abordagem realmente interessante para o thriller”, disse Amy Adams durante a coletiva de imprensa no último dia 8 de abril.

Críticas e comparações

Owen Gleiberman, crítico de cinema, escreveu a Variety: “Tracy Letts é uma dramaturga vibrante, mas o diálogo em ‘A Mulher na Janela’ é estranhamente afetado, como a tentativa do filme convencional de alguém de Pinter ou Mamet. O desempenho de Adams é por turnos comandante e tremulamente autoconsciente. E coisas continuam acontecendo que são tão exageradas que o filme, à sua maneira, se torna um redemoinho de invenção. Cada vez que Anna tenta explicar suas ações, seja para seu marido ou para um detetive de polícia simpático e não muito conhecido (Brian Tyree Henry), ela parece paranóica e delirante. Mas, é claro, se tudo o que estávamos vendo estivesse acontecendo apenas em sua cabeça, isso poderia ser seu próprio tipo de trapaça. Portanto, os artifícios podem ter de ser reais, afinal! ‘A Mulher na Janela’ gostaria de ser um contemporâneo ‘Janela Indiscreta’, mas é tão cheio de coisas que você não pode comprar que parece um filme ruim de Brian De Palma sem o movimento da câmera”.

No The New York Times, o jornalista e crítico de cinema A.O. Scott escreveu: “’A Mulher na Janela’ assemelha-se a outros thrillers psicológicos sobre mulheres em perigo – incluindo o recente original da Netflix ‘Vozes e Vultos’, sem ser terrivelmente emocionante ou psicologicamente perspicaz. Até aquele ponto, Adams faz o que pode para trazer coerência e credibilidade a uma história que não tem nada próprio. Ela tem um talento especial para interpretar personagens competentes e inteligentes sob o cerco de demônios internos e pressões externas, mulheres à beira do abismo que são simpáticas e um pouco assustadoras, mas seus projetos recentes exploraram essa habilidade ao invés de estendê-la. Wright, por sua vez, não consegue invocar a inteligência ou a maldade para tornar a provação de Anna perturbadora ou divertida”.

Baseado em livro homônimo

‘A mulher na janela’ é baseado no livro homônimo de 2018 de A. J. Finn. Daniel Mallory é um editor e autor norte-americano que escreve sob o pseudônimo de A. J. Finn. O romance ‘A mulher na janela’ estreou em primeiro lugar na lista dos best sellers do The New York Times. O autor chamou a atenção em 2019 por polêmicas envolvendo possíveis mentiras que teria contato para por mover sua carreira e seu trabalho literário.

O filme lidou com muitos problemas sobre quem ia distribuir o longa. Antes de sua compra pela Netflix, o filme ficou preso entre a compra da Disney da 20th Century Fox, e o lançamento original nos cinemas de 2019 foi adiado para refilmagens depois que uma série de sessões de teste revelaram que algumas audiências acharam o enredo confuso, de acordo com a Entertainment Weekly.

Buscando reproduzir os sucessos como ‘Garota Exemplar’ e ‘A Garota do trem’, o ‘A mulher da janela’ tinha data de estreia agendada para agosto de 2019. Depois, foi adiado para 2020 e precisou ter a estreia agendada de novo por conta das refilmagens de algumas cenas em agosto daquele ano. Agora, finalmente ele chega à Netflix.