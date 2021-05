Príncipe Harry revela que desejava sair da Família Real desde seus 20 anos

Em entrevista a um podcast estadunidense, o Príncipe Harry revelou que o que aconteceu com sua mãe, Lady Di, o fez repensar em qual caminho queria seguir em sua vida.

Uma entrevista caiu como uma bomba na Família Real britânica nesta quinta-feira, 13. O Príncipe Harry, em entrevista ao podcast Armchair Expert admitiu que queria deixar a família desde que tinha 20 e poucos anos. A razão, de acordo com o próprio Duque de Sussex, teria sido o “que isso fez à minha mãe”. Ele revelou também que sua esposa Meghan Markle o teria ajudado a fazer psicoterapia e que hoje se sente mais “livre” do papel de príncipe.

Harry qualificou a vida como membro da Coroa como “uma mistura entre ‘O Show de Truman’ e estar em um zoológico” e disse que desistiu de ser um membro da Família Real no ano passado para colocar sua família e a sua saúde mental “em primeiro lugar”. Ele relembrou que sua rebeldia na juventude, quando participava de “festas selvagens” e quando fez uso da maconha, como reflexos de um “trauma de infância”.

O Duque de Sussex confidenciou também que, em 2016, quando ainda estava namorando Meghan e ela se hospedou no Kensington Palace, eles foram disfarçados para um supermercado “fingindo que não se conheciam”. Tudo isso para que a imprensa não ficasse sabendo do namoro dos dois.

Armchair Expert é um podcast sobre saúde mental estadunidense, com episódios semanais, produzido pelo escritor Dax Shepard e por Monica Padman. A cada novo episódio, os dois entrevistam convidados, sejam celebridades, jornalistas ou acadêmicos, sobre questões existenciais.

Harry não queria repetir o que aconteceu com a mãe

Dax Shepard se tornou amigo do Príncipe Harry e, foi por esse motivo, que o Duque de Sussex aceitou o convite de participar do podcast. Harry continuou a conversa falando que Meghan Markle teve papel primordial na sua redescoberta. Ele disse que, por várias vezes, se sentia “em uma gaiola”, mas pensava consigo mesmo: “É o trabalho certo? Sorria e aguente. Vá em frente”. Harry continua: “Eu tinha vinte e poucos anos e pensava que não quero este emprego, não quero estar aqui. Eu não quero fazer isso. Olha o que fez com minha mãe, como vou me estabelecer e ter esposa e uma família sabendo que essa história vai se repetir”.

“Eu já vi o que acontece nos bastidores da Coroa, vi o modelo de negócio e vi como tudo isso funciona e não quero fazer parte disso”, disse o Duque de Sussex.

Críticas ao Príncipe Charles

Durante o podcast, Harry sugeriu que seu pai, o Príncipe Charles, teria “sofrido” por causa de sua dura educação oferecida pela Rainha Elizabeth e pelo Príncipe Philip. Ele disse que, por ter tido uma criação mais rígida, o Príncipe Charles o teria tratado “da mesma forma com a qual foi tratado”. Harry chamou isso de “dor genética”: “Não acho que devemos apontar o dedo ou culpar ninguém, mas certamente quando se trata de paternidade, se eu experimentei alguma forma de dor ou sofrimento por causa da dor ou sofrimento que talvez meu pai ou meus pais tenham sofrido, eu vou fazer questão de quebrar esse ciclo para não passar para os meus filhos”.

“Trata-se de uma grande quantidade de dor e sofrimento genéticos que são transmitidos de qualquer maneira, então nós, como pais, devemos fazer o máximo que podemos para tentar dizer: ‘Quer saber? Isso aconteceu comigo, mas vou garantir que não aconteça com você’”, disse Harry quando indagado sobre sua relação com o filho Archie.

Harry e Meghan estão esperando o segundo filho, uma menina, que deve nascer entre julho e setembro deste ano.

A saída de Meghan e Harry

Em janeiro de 2020, Harry e Meghan anunciaram oficialmente a sua saída da Família Real britânica, renunciando aos seus cargos como membros seniores da instituição. Em março de 2020, eles fizeram uma postagem no perfil oficial do casal, quando ainda eram da realeza, quando agradeceram aos seus seguidores e admiradores.

Na época, o Palácio de Buckingham se limitou a declarar em nota que “As discussões com o duque e a duquesa de Sussex estão em um estágio inicial. Entendemos o desejo deles em adotar uma abordagem diferente, mas essas são questões complicadas que levarão tempo para serem resolvidas”. Desde então, eles se mudaram para o Canadá, mas atualmente estão vivendo nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles.

Foi somente no final de fevereiro de 2021 que a Rainha Elizabeth emitiu um comunicado oficial sobre o afastamento dos dois, o que sugere que a monarca e os demais membros da família ainda teriam esperanças de que Meghan e Harry voltassem atrás na decisão. Novamente, foi lançado um comunicado oficial expedido pelo Palácio de Buckingham com a informação de que a decisão era oficial. Tal comunicado foi emitido dias antes de que fosse ao ar a polêmica entrevista de Harry e Meghan à Oprah Winfrey.