Margot Robbie disse que quer Hera Venenosa na continuação de ‘Esquadrão Suicida’

A atriz que dá vida à vilã Arlequina nos cinemas revela que gostaria de ver mais vilões do DCEU na continuação de ‘Esquadrão Suicida’.

Margot Robbie, a Arlequina da franquia ‘Esquadrão Suicida’ revelou que deseja ver sua personagem contracenando com outra vilã feminina do DCEU (da sigla em inglês, DC Extended Universe): Hera Venenosa. A informação foi divulgada pelo site especializado Den of Geek: “Acredite em mim, eu martelo em seus ouvidos sobre isso o tempo todo”, disse Robbie em entrevista, se referindo ao que tem falado aos produtores de ‘Esquadrão Suicida’.

“Eles devem estar cansados ​​de ouvir isso, mas eu repito sempre: ‘Hera Venosa, Hera Venenosa. Vamos lá, vamos lá!’ Eu estou muito ansiosa para ver um relacionamento entre Hera Venenosa e Arlequina na tela. Seria tão divertido. Então, vou continuar importunando-os. Não se preocupe”, completou Margot.

Conforme o futuro de sua personagem se desenvolve nas telas e com a estreia de ‘Esquadrão Suicida 2’, Margot Robbie está animada com a possibilidade de uma continuação, incluindo mais vilões da DCEU.

Arlequina e Hera Venenosa estão ligados nos quadrinhos da DC há muito tempo. Às vezes, eles não são nada mais do que amigas. Outras vezes, eles estão romanticamente envolvidos. Na série animada de TV ‘Harley Quinn’, da HBO Max, há uma química séria entre os dois personagens. Isso faz os fãs se perguntarem se essa mesma dinâmica poderia ser explorada em com personagens de carne e osso.

‘Esquadrão Suicida 2’

A continuação do filme sobre os vilões da DC, lançado em 2016, chegará aos cinemas e á HBO Max em agosto de 2021. De acordo com a sinopse oficial:

“Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a prisão com a taxa de mortalidade mais alta nos Estados Unidos da América. Onde os piores Super-Vilões são mantidos e de onde eles farão qualquer coisa para sair, até mesmo se juntar à super-secreta e super-duvidosa Força-Tarefa X. A missão fazer-ou-morrer de hoje? Reunir uma coleção de criminosos, incluindo Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão Rei, Blackguard, Dardo e a psicopata preferida de todos, Arlequina. Eles serão deixados fortemente armados e jogados (literalmente) na remota e cheia de inimigos ilha de Corto Maltese.

Trilhando por uma selva cheia de adversários militares e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de procurar e destruir tendo apenas o Coronel Rick Flag no comando para fazê-los se comportar. A tecnologia do governo de Amanda Waller estará em seus ouvidos, rastreando cada um de seus movimentos. E, como sempre, um passo em falso e eles estão mortos (seja pelas mãos de seus inimigos, companheiros de equipe, ou da própria Waller). Se alguém estiver fazendo apostas, o mais inteligente é apostar seu dinheiro contra eles – todos eles.”