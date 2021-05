SP anuncia R$ 198 mi em fomento à cultura

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo anunciou ontem um pacote de fomento para a área da cultura no valor total de R$ 198 milhões para 2021. O montante será dividido em quatro programas, dos quais R$ 180 milhões vêm do governo do estado e mais R$ 18 milhões são da Lei Aldir Blanc, do governo federal.

A estimativa, segundo o secretário de Cultura, Sérgio Sá Leitão, é de que 9.340 projetos culturais, entre presenciais e online, sejam contemplados, gerando assim 138 mil novos empregos na área e um impacto de R$ 300 milhões. Esse é o maior investimento já feito no setor no estado de São Paulo.

O setor cultural foi o mais afetado pela crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, segundo dados da Fundação Seade. Em 15 meses em que o funcionamento das atividades presenciais esteve praticamente parado, 458 mil vagas de trabalho foram perdidas, de acordo com levantamento feito pelo Itaú Cultural.

Segundo dados da Secretaria de Cultura, até antes da pandemia, o setor era responsável por 3,9% do PIB do estado, e gerava R$ 78, 35 bilhões anualmente. A projeção, como para outros setores da economia, é de que uma recuperação ocorra apenas em 2022.

Foram planejados inicialmente três programas de fomento (veja mais detalhes ao lado). O ProAC (Programa de Ação Cultural) Direto, para projetos, profissionais e espaços culturais, criado em substituição ao ProAC ICMS; o ProAC Editais, que vai contemplar diversas linguagens artísticas, e ainda o Juntos pela Cultura e Difusão Cultural, que prevê parcerias com prefeituras e participação em ações tradicionais como a Virada Cultural, Revelando SP, etc.

O quarto programa veio depois que uma liminar obtida pela Procuradoria Geral do Estado permitiu que R$ 18 milhões em recursos da Lei Aldir Blanc não utilizados pelos municípios em 2020 fossem revertidos ao ProAC LAB deste ano. Podem concorrer projetos que não foram selecionados no ano passado.

Para saber mais detalhes dos programas e que tipos de projetos podem se inscrever, confira em http://www.proac.sp.gov.br.

Semana de 22

Na mesma coletiva de imprensa que anunciou o pacote de investimentos, Sérgio Sá Leitão divulgou a programação comemorativa do centenário da Semana de Arte Moderna, celebrada oficialmente em fevereiro do ano que vem.

O calendário, no entanto, começa já em julho deste ano e vai durar 18 meses, abrangendo diversos equipamentos culturais do estado, até dezembro de 2022. O projeto “Modernismo Hoje” vai ter mais de 100 eventos dedicados à influência da obra de artistas como Tarsila do Amaral, Mario de Andrade e Candido Portinari na nossa cultura.

Séries documentais, exposições, circuitos e apresentações de dança estão entre as atrações anunciadas. Em agosto deste ano, o espetáculo “Brasil 1922 a 2022” vai estrear no Memorial da América Latina com projeção de imagens e performance ao vivo da São Paulo Big Band. A apresentação passa também por seis cidades do interior até o fim deste ano.

Os programaS

ProAC Direto

Total: R$ 100 milhões

Áreas: Projetos, profissionais e espaços culturais e criativos

Início de inscrições: 18/5 e 25/5 (dependendo da linha)

ProAC Editais

Total: R$ 60 milhões

Áreas: Teatro, dança, circo, artes visuais, música, literatura, pesquisa, museus, cultura LGBTQIA+, Cultura Negra, etc.

Início das inscrições: 18/5 e 25/5 (dependendo da linha)

ProAC LAB 2021

Total: R$ 18 milhões

Áreas: Teatro, dança, circo, literatura, artes, visuais, música, audiovisual, pontos de cultura

Início das inscrições: 29/5

Juntos pela Cultura e Difusão Cultural

https://www.juntospelacultura.org.br/

Total: R$ 20 milhões

Áreas: #ArteUrbanaSP, #ViradaSP Online,#Revelando SP Online, etc

Inscrições: até 31/5