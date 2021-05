‘No Limite’ começa pesado e já elimina participante na estreia

Quem esperava uma apresentação formal dos participantes e os tradicionais abraços e grito de satisfação muito comuns na abertura dos Big Brothers deu com os burros n’água. ‘No Limite’ começou nesta terça-feira a 100 km/h sem dar fôlego para o telespectador se situar, muito menos para os 16 participantes.

O reality abriu o primeiro dia com a prova da comida, que decidiria também em qual acampamento os dois grupos já escolhidos ficariam.

Os participantes deveriam escalar uma duna de cerca de 20 metros para pegar as bandanas de seus grupos (carcará e calango) e correr para a praia, onde deveriam cavar na areia para achar três chaves que abririam as caixas de comida, que estavam no mar.

A etapa da prova, que parecia simples, durou quase 5 horas com os jogadores escavando um buraco com as mãos debaixo do sol escaldante do Ceará, e deixou todos os participantes completamente exaustos.

A tribo Carcará venceu a prova e ganhou três caixas de mantimento, mais uma de bônus.

A equipe que ficou em segunda também levou mantimentos, mas em menor quantidade.

1ª Noite no limite

Sem os apetrechos adequados para fazer fogo, a comida foi minguada, apenas algumas laranjas para enganar a fome. Os participantes dormiram debaixo de uma palhoça sem parede, forrando o chão com lonas. Para piorar, choveu e esfriou bastante à noite, e cada um se virou como pode para resistir ao frio e aos pernilongos, que ao contrário dos jogadores, não passaram fome.

Prova de Privilégio

O segundo dia contou com a prova de Privilégio logo de manhã. As tribos deveriam rolar uma jangada sobre troncos, parando para pegar itens e para subir parte dos jogadores no barco, tornando a prova mais difícil a cada passo do jogo.

A vitória valia uma das coisas mais preciosas para quem enfrenta um jogo diário de resistência: comida ( beterraba café, milho, carne, batata doce e arroz).

Valia ainda itens de sobrevivência também indispensáveis, como facão, saco de dormir e um acendedor de fogueira.

Após uma noite difícil e com o estômago quase vazio, a prova se tornou um desafio quase intransponível para os dois grupos, mas a tribo Calango foi à forra.

Prova da imunidade

No terceiro dia já foi realizada a prova da imunidade, que eliminaria um participante logo no início do jogo.

A duas equipes, com participantes amarrados com cordas e carregando sacos de 5k, deveriam correr em um circuito na areia em fila indiana. Quem desistisse deveria passar o saco para um dos participantes do seu grupo, que deveria carregar o seu peso e o do desistente.

Era uma prova de resistência, vencia quem conseguisse continuar correndo por mais tempo.

Entretanto, um dos integrantes do grupo Calango deixou o saco cair e a equipe foi eliminada.

Divulgação / Globo

Os integrantes da tribo Calango tiveram que votar no primeiro eliminado do grupo e o escolhido pela maioria foi o Mahmoud, ex-integrante do BBB 18, que teve 5 dos oito votos do grupo.