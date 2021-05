Atriz de The Good Doctor compartilha foto inédita ao lado do elenco da série e causa furor nas redes sociais

A atriz inglesa Antonia Thomas compartilhou foto inédita ao lado do elenco de The Good Doctor e causou furor nas redes sociais.

O arquivo foi compartilhado recentemente pela artista no Instagram. Nascida em Londres, antonia dá vida à personagem Claire Browne na série.

Também aparecem na imagem os atores: Freddie Highmore, Christina Chang, Paige Save, Will Yun Lee e Hill Harper.

A postagem rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados.

“Minha equipe favorita”, “foto incrível” e “meus favoritos” foram alguns dos comentários dos fãs.

Aparentemente, o registro foi feito em um dia de gravações externas. Confira a publicação feita no Instagram:

Dr. Alex Park em The Good Doctor

Com a mesma foto, o ator estadunidense Will Yun Lee, de 50 anos, também fez outra postagem no Instagram nesta semana.

Na publicação, ele falou sobre o fim da quarta temporada e também agradeceu toda a produção da série de sucesso.

Neste link, destacamos um vídeo revelador mostra um ‘reviravolta’ no final da quarta temporada do drama médico.

Como informado, apesar da rotina intensa de trabalho, com quase 16 horas por dia, foram adotadas todas as medida contra a Covid-19, garantindo a segurança de todos. Confira postagem:

