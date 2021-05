[SPOILER] ‘Capitão América 4’ será sobre super-herói mais humano

Com o final de ‘Falcão e o Soldado Invernal’, o que podemos esperar sobre os próximos capítulos do super-herói? Nós recapitulamos o que aconteceu até agora.

ATENÇÃO: Este texto apresenta spoilers.

O final da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’ é bastante claro: o posto de Capitão América foi assumido por Sam, que sai do papel de Falcão e encarna o próximo super-herói. Com um visual renovado, vindo direto de Wakanda, Sam Wilson se firma como o sucessor de Steve Rogers após derrotar os Flad Smashers. Apesar disso, muito ainda está obscuro sobre o futuro dos personagens, principalmente sobre o que passará com Bucky, além de Sharon e Walker.

Em uma entrevista para a Entertainment Weekly, Anthony Mackie, ator que interpreta Sam Wilson, descreveu como será o próximo Capitão América: “Lembre-se, ele é um conselheiro e um cara normal que acabou de se tornar um Vingador. Não há superpoderes, não há super-traje, não há super-soro. Ele é apenas um cara. Eu adoro a ideia de ele passar pela vida como Capitão América, como alguém que traz paz e mudança em vez de destruição e força física”.

“Seu discurso no final de ‘Falcão e o Soldado Invernal’ reflete esse pensamento, e eu, por exemplo, ficarei animado em ver como ele lida com um mundo cada vez mais estranho, cheio de monstros e magia. O terno de Sam permitirá que ele enfrente muitos tipos diferentes de inimigos, mas sempre haverá um risco inerente maior, uma vez que ele não tem superpoderes”, completa o ator.

O que mais sabemos até agora?

O que se sabe ainda está no campo da especulação, os sites especializados em entretenimento até agora não confirmaram muita coisa. Sabemos que, embora exista o projeto do próximo filme em andamento, ainda não há uma data oficial para o lançamento de ‘Capitão América 4’.

Na última semana, a Marvel divulgou um teaser anunciando as suas próximas produções. Foi vídeo para celebrar o que já foi construído e dar as boas-vindas às novas produções que estreiam em 2021, 2022 e 2023. E a primeira a ser mostrada é ‘Viúva Negra’, que chegará aos cinemas e ao catálogo da Disney Plus como filme Premier Access em 9 de julho. ‘Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis’, estrelando Simu Liu, chega aos cinemas em 3 de setembro.

Em novembro é a vez de ‘Os Eternos’, um filme da vencedora do Oscar Chloé Zhao sobre uma raça de seres imortais que protegem a Terra de vilões chamados de Deviants. A nova produção da Marvel traz os heróis criados por Jack Kirby em 1976. As gravações terminaram em fevereiro de 2020 e os trabalhos de pós-produção do longa foram afetados pela pandemia da COVID-19. Inicialmente, a estreia estava agendada para novembro de 2020, mas teve que ser adiada.

O olhar para o futuro e o anúncio das produções em fase final de produção ou em andamento é dado a partir de ‘Homem-Aranha: No Way Home’ deve estrear em 17 de dezembro deste ano. O início de 2022 será marcado por ‘Doctor Strange: Multiverso da Loucura’, que tem data agendada para 25 de março, seguido por ‘Thor: Amor e Trovão’, que chega aos cinemas em 6 de maio do próximo ano. Além disso, a Marvel também aposta em ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, antes divulgado somente como ‘Pantera Negra 2’, que estreia 8 de julho, seguido de ‘The Marvels’, com data para 11 de novembro de 2022.

‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ chegará aos cinemas em 17 de fevereiro de 2023 e ‘Guardiões da Galáxia, vol. 3’ está com estreia prevista para 5 de maio de 2023. Além disso, e para deixar os fãs ainda mais ansiosos, a Marvel termina o vídeo anunciando a produção de ‘Guardiões da Galáxia’, mas não fica claro se a estreia ocorrerá ainda em 2023.

Ou seja, nenhuma notícia sobre quando ‘Capitão América 4’ será lançado. Mas não vamos desanimar!

Um roteiro está em produção

De acordo com o site especializado The Hollywood Reporter, ‘Capitão América 4’ está sendo escrito pelo mesmo criador de ‘Falcão e o Soldado Invernal’, Malcolm Spellman. Ele vai contar com a ajuda de Dalan Musson, que atuou como redator da série, que é creditado pelo episódio 5, “Truth”.