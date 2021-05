OMG! Marvel pode estar de olho em Henry Cavill

O ator, que vive o homem de aço desde 2013 na DC, estaria sendo sondado pela Marvel para viver um novo super-herói. Saiba tudo!

Henry Cavill está com a agenda lotada. O ator de britânico de 38 anos tem duas produções em andamento com a Netflix: as séries ‘Enola Holmes’ e ‘The Witcher’. A disponibilidade reduzida do ator pode impactar suas próximas produções na pele de Superman, mais ainda porque a DC e a Warner Bros. divulgaram que o próximo filme do homem de aço terá um protagonista negro. “A Warner Bros. precisa agir logo se quiserem mantê-lo. A Marvel Studios também está de olho nele”, disse uma fonte ao site especializado Geekosity em um artigo publicado na última segunda-feira, 10.

Essa informação é divulgada em meio ao rumor de que o ator estaria incomodado com o fato de ser substituído de maneira brusca. Daniel Richtman, criador de conteúdo especializado em entretenimento, e deu a entender que Cavill estaria “bravo” com a Warner Bros. Richman é uma reconhecida fonte da imprensa especializada quando o assunto são o que está rolando em Hollywood, especialmente sobre filmes e HQs. Isso porque ele já adiantou muitos rumores que realmente se confirmaram tempos depois.

Segundo publicou o site especializado We Got This Covered, Richtman havia dito: “Henry está furioso com a WB pelas notícias do Black Superman e parou de falar com eles”, disse Richtman. Ainda de acordo com o site, as informações mais recentes divulgadas sobre a produção indicam que o filme contará com uma visão voltada para as raças de Kal-El de Krypton. O que sugere que o projeto é muito semelhante ao ‘Batman’, no qual veremos Robert Pattinson se tornar o novo Batman, substituindo Ben Affleck em uma trama anterior.

A Marvel estaria de olho no ator

De acordo com as informações do Geekosity, essa não seria a primeira vez que a Marvel estaria tentando escalar Cavill para suas produções: os rumores começaram em 2018, quando o ator havia terminado as filmagens ‘Liga da Justiça’. Porém, o que tem alimentado as especulações da imprensa especializada é o fato de que a Marvel estaria trabalhando na adaptação de dois heróis das HQs para os cinemas.

“Nos últimos meses, dois personagens surgiram como os mais prováveis ​​heróis que a estrela britânica poderia interpretar no MCU, como se acredita que ele pode acabar como Capitão Bretanha ou Hércules. Ambos os papéis podem ser considerados análogos do Superman até certo ponto, então você pode ver porque Cavill estaria concorrendo a eles. A questão é: a Warner Bross se importa que a Marvel possa estar prestes a roubar seu ex-protagonista? Diz-se que Dwayne Johnson está ansioso para conseguir o Homem de Aço em sua franquia Black Adam, mas, além disso, a Warner Bros. não parece estar ouvindo a enorme demanda dos fãs por mais de Henry Cavill na DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe). Eles podem vir a se arrepender disso se ele for pego pela competição”, revelou o Geekosity.