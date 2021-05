“Ele disse que iria acabar com a minha carreira”. Gal Gadot quebra o silêncio sobre o diretor de ‘Liga da Justiça’

Enfim, os rumores sobre confrontos no set da Liga da Justiça entre o diretor Joss Whedon e a atriz de ‘Mulher Maravilha’ Gal Gadot foram confirmados. E por ela mesma. Confira!

Até agora, Gadot havia se mantido discreta sobre suas experiências no set de ‘Liga da Justiça’ de 2017, dirigido por Joss Whedon. Ela só tinha feito uma breve declaração por meio de seus representantes: “Tive meus problemas com Whedon e a Warner Bros. lidou com isso em tempo hábil”.

Em entrevista ao site israelense Mako, a atriz finalmente quebrou o silêncio e disse com todas as letras que Wheson ameaçou prejudicar a sua carreira e duvidou da competência da diretora de ‘Mulher Maravilha’, Patty Jenkins. Uma fonte disse ao site que, durante as filmagens de ‘Liga da Justiça’, “Joss estava se gabando de que ele tinha acabado com Gal. Ele disse a ela que é o escritor e ela vai se calar e dizer as falas e ele pode fazê-la parecer incrivelmente estúpida neste filme”.

Gadot confirmou essa informação e complementou: “Joss Whedon me disse que iria acabar com a minha carreira. Ele me disse diretamente que se eu fizesse algo, ele faria com que minha carreira fosse miserável. Eu cuidei disso imediatamente”. A atriz pediu à Warner Bros. que tomasse providências quanto aos desentendimentos entre ela e o diretor e a gigante do entretenimento começou a só permitir a presença dos dois se os representantes de ambos também estivessem presentes.

Não foi somente com Gal Gadot

No começo de abril deste ano, ator Ray Fisher, que faz o Ciborgue de ‘Liga da Justiça’, revelou à The Hollywood Reporter sobre supostos maus-tratos que sofreu nas mãos de Geoff Johns e outras figuras poderosas de DC, incluindo o diretor Joss Whedon, do ‘Liga da Justiça’ de 2017.

No ano passado, no Twitter, Fisher acusou Whedon de exibir um comportamento “grosseiro, abusivo, não profissional e completamente inaceitável” no set de ‘Liga da Justiça’. Ele acrescentou que Whedon foi “capacitado, de muitas maneiras, por Geoff Johns e Jon Berg” e continuou a vocalizar sua insatisfação nas redes sociais em relação a como a Warner Bros. lidou com a investigação de sua denúncia.

“Não acredito que nenhuma dessas pessoas sejam adequadas para posições de liderança. Não os quero que sejam expulsas de Hollywood, mas não acho que eles devam ser responsáveis ​​pela contratação e demissão de outras pessoas. Se minhas acusações não são levadas à diante, pelo menos eu quero alertar as pessoas sobre com quem elas estão lidando”, disse Ray Fisher na entrevista à The Hollywood Reporter.

O ator Jason Momoa de ‘Aquaman’ também comentou sobre suas experiências de trabalho em ‘Liga da Justiça’. Além disso, Gal Gadot e Ray Fisher não são as únicas pessoas que se manifestaram sobre o comportamento problemático de Joss Whedon. No início deste ano, a atriz de ‘Buffy’ Charisma Carpenter revelou que também teria sido vítima de abuso moral por parte de Whedon. Os colegas de elenco apoiaram a atriz publicamente.