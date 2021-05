É hoje a estreia de ‘No Limite’; entenda como funciona o reality

‘No Limite’ não é um nome escolhido ao acaso para o reality que reestreia na Globo na noite desta terça-feira, mais e uma década após sua última edição.

O programa foi realmente criado para levar os participantes ao limite de suas capacidades físicas e psicológicas e para isso utiliza de diversas ‘armas’, como o isolamento geográfico em uma região semidesértica próxima ao litoral cearense, a falta de comida, o frio à noite, o calor escaldante de dia e a pressão das provas físicas por comida e também para fugir da eliminação.

Agora, some tudo isso à convivência forçada com 16 participantes que estão dispostos a tudo para ganhar o grande prêmio de R$ 500 mil. Isso é o ‘No Limite”.

Os participantes, todos ex-BBBs, foram divididos em duas tribos, Carcará e Calango, e logo no início do programa foram submetidos à Prova do Privilégio, que dá aos ganhadores algumas facilidades para sobreviverem, como facas e fósforos, e também à Prova da Imunidade, que garante mais uma semana no jogo.

A eliminação dos participantes não se dá por votação do público, como ocorre no Big Brother Brasil. A equipe derrotada nas provas deve escolher seu elo mais fraco por votação e eliminá-lo do programa. Não é um jogo de estratégia individual, mas em grupo. O grupo mais forte sobrevive, o mais fraco vai sendo eliminado aos poucos.

Esta edição será comandada pelo apresentador André Marques, que fez a última temporada de The Voice Kids.