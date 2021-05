Roberta Martinelli e Sarah Oliveira comandando um programa juntas era sonho antigo dos fãs de música. Mas as apresentadoras preferiram não seguir um caminho óbvio ao juntarem os microfones. Estreia hoje o podcast “Nós”, exclusivo do Spotify, em que elas contam de maneira muito sensível histórias sobre relacionamentos.

O primeiro episódio apresenta as conversas com Júlia e Reinaldo, pai e filha. Roberta falou com a menina de 22 anos, enquanto Sarah ouviu Reinaldo. Essa é a dinâmica do programa. Até que as apresentadoras se encontrem em estúdio para comentar e refletir sobre as histórias, não podem fofocar antes. Nem um pouquinho. Não sabem nada sobre o entrevistado da outra e essa é a mágica. “Só depois, gravando, vamos entender porque alguém se comportou de determinada maneira”, afirma Roberta.

A verdade é que contar causos de pessoas comuns é algo comum no trabalho de ambas, colegas na rádio Eldorado. No “Som a Pino”, programa diário de Roberta, ela costuma receber depoimentos no quadro “Música Afeto”. Sarah mergulha nessas narrativas desde seus programas para o GNT e na websérie “O Nosso Amor a Gente Inventa”. Hoje também fala de memória afetiva no programa semanal “Minha Canção”.

Depois de apresentarem juntas um especial na rádio, receberam pedidos nas redes sociais para que se reunissem. “Pelo desejo que também tínhamos em fazer um programa juntas, pensei em criar algo que não fosse unicamente relacionado à música, e a Roberta deu a ideia de contarmos as histórias que a gente recebe e angaria há muito tempo, que aumentaram muito na pandemia”, conta Sarah. Começaram a trabalhar juntas em junho.

Veteranas do audiovisual, tiveram de se adaptar às especificidades que o podcast pedia, incluindo um rigor técnico. “Eu faço bastante ao vivo e tem esse lado do rádio ser uma coisa que está acontecendo naquele momento. Com o podcast é uma experiência diferente de tudo que já fiz, as entrevistas são bem longas, com mais de uma hora cada, depois a gente escuta as vozes editadas e entra para fazer. No rádio, quando eu vou falar sobre afeto, é sempre a partir de uma música. Eu falei para a Sarah: ‘como é que a gente vai fazer agora?’”, lembra Roberta, sobre o frio na barriga de estrear no formato.

O dream team do jornalismo musical escolheu falar sobre memória e afeto e promete emocionar gente de todas as tribos, inclusive com uma cumplicidade de oito anos de amizade perceptível no podcast. “A Sarah me fez uma amiga melhor”, conta Roberta, deixando a outra emocionada. “Agora com o ‘Nós’, é uma surpresa a cada dia de trabalho e eu acho que a admiração entre eu e Sarah só cresce e a amizade vai ficar mais forte do que já era”, acredita. Como diz a música tema do podcast, “Seu Olhar”, de Arnaldo Antunes, agora na voz de Mahmundi, “o seu olhar melhora o meu”.