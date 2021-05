No Limite 2021 estreia amanhã com ‘prova de privilégio’

Estreia amanhã na rede Globo a nova edição do reality “No Limite”, que já está em fase de gravação em uma região afastada do litoral do Ceará.

Para quem não lembra, o reality foi sucesso na emissora até 2009, tendo sido realizadas três edições do programa.

Na atual edição, 18 concorrentes divididos em duas tribos tentam sobreviveram em uma área semidesértica com pouca comida, sem abrigo e enfrentando duríssimas provas de resistência.

Em uma postagem no Instagram, o diretor Boninho prometeu uma edição “raiz” do programa, isso quer dizer que a produção deve pegar pesado com os participantes, como nos ‘velhos tempos’.

Ele prometeu ainda a volta da famigerada prova da comida, onde os participantes são ‘convidados’ a comerem coisas como olhos de cabra, estômago de boi cru, larvas de madeira e outras iguarias que embrulham o estômago até do telespectador. A prova vale uma eliminação.

Na abertura desta terça-feira, os participantes encaram a Prova do Privilégio, onde o grupo vencedor pode ganhar itens de sobrevivência, como fósforos e faca, o que garante, pelo menos, uma refeição quente para os participantes de um dos times.

Os participantes estão divididos em dois grupos, cada um em um acampamento diferente.

Calango: Jéssica Mueller, Íris Stefanelli, Mahmoud Baydoun, Gleici Damasceno, Guilherme Napolitano, Ariadna Arantes, Angélica Ramos e Viegas.

Carcará: André Martinelli, Marcelo Zulu, Lucas Chumbo, Elana Valenaria, Kaysar Dadour, Carol Peixinho, Arcrebiano de Araújo e Paula Amorim.

Ao contrário do BBB, ‘No Limite’ não é necessariamente um jogo de convivência, mas sim de resistência e resiliência, onde os participantes são testados fisicamente e psicologicamente até o limite de suas capacidades. O prêmio para o último a sair do jogo é de R$ 500 mil.